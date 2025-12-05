„Azt hittem, ez normális... bemenni a boltokba, ellopni az italokat” – megrázó vallomást tett egy drogfüggő tinédzser

Egy tinédzser megosztotta életének sötét időszakát, amikor mindössze 13 évesen ketaminfüggővé vált, amely komoly következményekkel járt. A függőségének csúcspontján Mark naponta akár 13 grammot is fogyasztott a drogból. Mára már tiszta az elvonónak köszönhetően.

A drogfüggőség tönkretette az életét – Fotó: Freepik – illusztráció

Scott Hamesnek adott interjújában Mark őszintén beszélt arról, hogyan kezdett el kábítószerezni, és arról, hogy mit vesztett el a függőségének következtében. Azt mondta, hogy iskolás volt és körülbelül 13 éves, amikor elkezdett egy ifjúsági klubba járni, ahol néhány idősebb gyerek is megjelent, és hamarosan összebarátkoztak. Mark eleinte csak kipróbálta a füvet, majd az alkoholt. Mindez addig fajult, amíg a csapat boltokból lopott alkoholt, vagy olyan dolgokat, amelyeket alkoholért tudtak eladni. A történet innentől csak romlik, következő „lépésként” tértek át a kokainra és a ketaminra, melyeket kombinálva „Calvin Klein”-nak neveznek.

Egy zacskó egy hétig tartott, aztán hirtelen már nem tartott egy hétig, mert napi 11 grammot fogyasztottam

– mondta Mark az interjú során. Elmondta azt is, hogy mikor használta először a ketamint: egy bulin volt, ahol valakinek véres vizelete volt, amely a ketamin hosszútávú használatának tünetei. Mark ennek ellenére mégis kipróbálta a kábítószert.

Így aztán elkezdtem szedni, tudod, csak kis adagokkal kezdtem, és tetszett. Elég gyorsan a mindennapjaimmá vált, és még az iskola WC-jében is használtam. De amikor az iskolában csináltam, nem estem túlzásba, egyszerűen azt éreztem, hogy csak ülni tudnék saját magamban, koncentrálva. És amikor az iskolában csináltam sosem küldtek ki az osztályból.

– mondta a tinédzser.

A drogok végül teljesen szétzilálták az életét

A függősége egyre rosszabb lett, sokszor az út közepén sétált, elveszve, önmagáról nem tudva. A főiskola és a gimnázium közti időszakban nem volt mit csinálnia, ekkor vált igazán függővé. Talált munkát, de az összes keresetét a ketaminra költötte, és amikor bekerült a főiskolára, hogy mentősnek tanuljon, a függőség minden álmát összetörte. „Elvesztettem az álmaim munkáját. Tudod, gyerekkorom óta mindig azt mondtam, hogy mentős leszek” – mondta Mark. A függősége miatt otthagyta a főiskolát épp akkor, amikor a kórházi gyakorlatra készült. Ekkor kezdődtek a hólyagfájdalmai is.