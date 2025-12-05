Nincsenek rá szavak - így búcsúzik barátja a híres villányi borásztól, Kiss Gábortól

Máig bennem él a nap, amikor két fiú költözött a szomszéd házba. 1989-et írtunk ekkor a poros baranyai kisvárosban. Messziről jöttetek hozzánk, Erdélyből. Még tíz éves sem voltál, összeforrt az életünk. Számtalan kaland, az önfeledt gyerekkor, a csajok, a szünidő és rengeteg közös emlék. Az önfeledt fiatalság és a siklósi gimnázium közös évei indított el minket az élet még végtelenbe vezető útján.

Kiss Gábor december 4-én hunyt el Fotó: Facebook

Akkor úgy gondoltam, hogy egyszer majd ősz halántékkal, a vén diófa alatt, egy pohár bor mellett fogunk visszaemlékezni ezekre a csodaszép időkre. Nem így lett! A diófa és a bor maradt, de te elmentél. Váratlanul. Nem ébredtél fel reggel, így nem tudom többé megkérdezni tőled: „Kicsi”, áruld el, hogy sikerült a szüret, milyen lett az idei bortermés Villányban?

Egy poszt a Facebookon és egy fekete-fehér kép. Embólia, azt rebesgetik. Ülök döbbenten a gép előtt és azt gondolom, hogy ez csak egy rossz vicc, egy félresikerült fejezet az élet könyvében. Vagy csak rossz helyre lapoztam. Hiszen annyira a fiatal voltál és a neved egybeforrt Villánnyal és a borral!

A villányi borász 45 évesen távozott Fotó: Facebook

Nagyszerű borász és egy barát távozott

Kiss Gábor 1980-ban született az erdélyi Szilágysomlyón, családjával 1989-ben költözött Villányba. A neves borászt csütörtökön tüdőembólia következtében, otthonában érte a halál.

Az elmúlt 30 évben egy ország életének részévé vált. Ünnepen, hétköznapokon kiváló bora ott volt az asztalokon. A fiatal, kezdő borász az évek során lelkes szakemberré fejlődött. A hivatása mellett férj és apa is volt. Halk, megfontolt beszédéhez kamaszos mosoly és nevetés társult. Szavainak súlya volt és mert álmodni.

Terveztünk egy nagy találkozást, egy estét, amikor megvitatjuk az élet nagy dolgait, amikor visszaemlékszünk a közel negyven évre, ami azóta telt el, mióta a szomszédba költözött. De ez már nem lehet, mert nincs holnap.

Kiss Gábor 2001-óta a villányi borvidék és a hazai borvilág izgalmas és önállú utat bejáró borásza volt. A villányi borvidéken, tíz hektáron gazdálkodott és többek között a Hajdús, a Boczor, és a Gesztenyés dűlők szőlőiből készített nagyszerű bort. Olyan ikonikussá vált nedűk fűződnek a nevéhez, mint a 364 Rouge, az Enigma, és a Missing One. Saját pincészete mellett 2007-es alapítása óta, a Matias borászat országos hírnevű szakmai vezetője is volt. Példaértékű szakértelemmel, és őszinte szenvedéllyel készítette a borait.