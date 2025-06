A magyar bor új arca - Új nemzetközi imázsfilmmel pozicionálja újra Magyarországot a borvilág térképén a Magyar Bormarketing Ügynökség

A film vizuálisan és érzelmileg is új nyelvet keres, hogy a magyar borokat közelebb hozza a világ közönségéhez. A koncepció kialakítása során több neves Master of Wine tanácsai, valamint nemzetközi kampánytapasztalatok és piackutatási eredmények is beépítésre kerültek. A filmben kiemelt szerepet kapnak a vulkanikus borok, az olaszrizling, a bikavér, a tokaji aszú és a szamorodni – ezek a típusok bizonyítottan a legnagyobb figyelmet keltik a nemzetközi piacokon.

„Fontos volt számunkra, hogy olyan üzenetet fogalmazzunk meg, amely egyszerre könnyen érthető és mégis hiteles. Tisztában vagyunk vele, hogy Magyarország borkínálata jóval gazdagabb, de világos, nemzetközileg érthető üzenethez fókuszálni kellett. A cél nem az volt, hogy mindent megmutassunk, hanem hogy kíváncsiságot keltsünk – és ez a jó bormarketing első lépése” – emelte ki Rókusfalvy Pál, nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos.

Szakmaiság és élmény kéz a kézben

A film különlegessége, hogy nemcsak promóciós céllal készült, hanem tanító funkciója is van. Segít a külföldi nézőknek a magyar bornevek – mint például furmint vagy szamorodni – helyes kiejtésében, miközben bemutatja azok kulturális és történelmi jelentőségét.

Külön figyelmet kap a Tokaji Aszú történelmi szerepe, hiszen a világ első eredetvédett borvidékeként Tokaj évszázadok óta meghatározó pontja a borkultúrának. Ugyanakkor a film hangsúlyozza, hogy a magyar borvilág nem csupán a múltról szól: mára egy dinamikusan megújuló, rendkívül sokszínű boros ökoszisztéma alakult ki országszerte.

„A film célja az is, hogy megmutassa: a magyar bor új nyelven is tud szólni. Nem nosztalgiázni akartunk, hanem friss, karakteres üzenetet adni – vizuálisan, hangban, tartalomban” – hangsúlyozta Menzkie, a film rendezője a premiert követő kerekasztal beszélgetésen.

Budapesten túl: borvidékek, tájak, élmények

A film kiemelt hangsúlyt fektet a borturizmusra, ráirányítva a figyelmet arra, hogy bár Budapest továbbra is Magyarország szíve, érdemes messzebbre is utazni. Hazánk 22 borvidéke nemcsak kivételes borokat kínál, de autentikus élményeket, lenyűgöző tájakat és gasztronómiai sokszínűséget is.