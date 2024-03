Kitálalt a volt vagyongazdálkodási vezető: Pikó András 49 bérlőt lakoltatott ki Józsefvárosban?

Magyarul pofára megy az ügyintézés, valakinek sikerül, valakinek meg nem. Szintén találkoztam olyan esettel, ahol a közszolgálati lakás jogosultja gyakorlatilag éhbérért, embertelen feltételek mellett dolgozott, de mindhiába az elégedetlensége, azt mondták neki: ha nem tetszik, fel is út le is út! Egy közszolgálati lakásnak motivációs tényezőnek kellene lennie, nem pedig mocskos zsarolási alapnak. Aztán megkerestek olyan ügyben is, ahol politikai indíttatásból került veszélybe az adott személyek lakhatása. Volt, aki engedve a nyomásgyakorlásnak visszaadta a lakását, sőt olyanról is hallottam, akit örökre megeskettek, hogy a maradásért cserébe többé nem kampányol a Fidesznek. Fentieket saját példámon is jól be tudom mutatni, hiszen engem is politikai megfontolásból akarnak kitenni az utcára, egyik kérelmemre sem válaszoltak az elmúlt években, ugyanakkor a Facebookon lejáratnának. Azt a politikai kultúrát egyébként, hogy pártpolitikai alapon belenyúlnak az emberek legprivátabb szférájába, lakhatásába és magánéletébe, a Momentum honosította meg Józsefvárosban