Kilakoltatás Józsefvárosban: Pikó András egy újszülöttet és a szüleit tenné utcára

Nagyságrendileg 10 kérelmem van bent az önkormányzatnál, nem túlzok, még csak választ sem kaptam egyikre sem. Magának a polgármesternek is számtalanszor feltettem a kérdéseimet személyesen fórumokon, mert látni akartam azt az embert, aki asztal mögül egy ilyen politikai bosszút folytat a családom ellen. Nyilvános fórumokon azt hallottam, hogy mivel én korábban kerületi vagyongazdálkodási igazgató voltam, és mert én is kilakoltattam, most engem is kilakoltatnak. Na de én csak azokat lakoltattam ki, akik vagy alkalmatlanok voltak az együttélésre, vagy nem fizettek vagy önkényes lakásfoglalók voltak! Küzdeni fogok a feleségemért és a lányomért, de a hátrányos helyzetű gyerekeket sem hagyhatom cserben, akiket edzek sportolóként a kick-box akadémián, amit vezetek. Ezért most én is az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fogok fordulni az üggyel. Mert azt szeretném, ha mindenki értesülne arról, hogy milyen polgármester vezeti ezt a kerületet, és milyen módszerekkel! Nem szerzem meg azt az örömöt Pikó Andrásnak, hogy elköltözöm