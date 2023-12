Félelemből szavazott a szocialista politikus, Pikó András rendszeresen zsarolta – állítja a baloldali képviselő

Finoman is meleg volt a pite a baloldal vezette Józsefváros legutóbbi ülésén, miután Pikó András baloldali polgármester elkaszálta a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány kérelmét. A fidezses képviselők kivonultak a teremből, ezt követően a baloldal csúnyán egymásnak feszült. Veres Gábor a Józsefváros Jövőjéért (MSZP-DK) frakcióvezetője szerint Pikó gyakran zsarolta az alpolgármester asszonyt és a frakciót...

Varga Gábor, a Fellegajtó Nyitogatók Alapítvány megálmodója, új helyszínt keres a sérült gyerekek számára Fotó: Baranyai Attila

A speciális gyerekotthon létrehozása kezdeményezésének előterjesztését a Fidesz-KDNP képviselői nyújtották be a testületi ülésre, de mint a helyszínen kiderült, a hivatal – Pikó és az aljegyzője – ellehetetlenítette, hogy megtárgyalhassák a gyerkőcök támogatásának ügyét. A Fidesz-KDNP képviselői tiltakozásul kivonultak az ülésről. A következő "bomba" csak ezután robbant, ugyanis durván összeugrott a baloldal.

Szilágyi Demeter szerint Pikó András módszerei pártállami időket idéznek Fotó: Baranyai Attila

Szilágyi Demeter fideszes képviselő szerint Pikóék a pénzt választják a gyerekek érdekei helyett.

Pikó Andrásék valószínűleg már régen odaígérték az alapítvány által kért értékes ingatlant, ahol Varga Gábor alapító megálmodta a sérült gyerekek otthonát. Nem fogom hagyni, hogy a baloldali pénzérdekek felülírják a sérült gyerekek érdekeit, körömszakadtáig fogok azért küzdeni, hogy ez az otthon létre tudjon jönni!

–mondta Szilágyi Demeter, miután elhagyta az üléstermet.

A baloldali bili is kiborult, Veres Gábor, a Józsefváros Jövőjéért (MSZP-DK) frakcióvezetője ugyanis nekiment a szintén baloldali Pikónak.

Veres Gábor frakcióvezető Fotó: Ványi Ákos

A polgármester írásban és szóban is felszólította Szili-Darók Ildikót, hogy amennyiben az MSZP-s alpolgármester nem úgy szavaz a testületi ülésen, ahogy azt a polgármester elvárja, akkor megfosztja őt jogköreitől, ennek következtében illetménye visszaesik és egzisztenciálisan összeomlik

– fejtette ki a Józsefváros Jövőjéért frakció vezetője. Hozzátéve, hogy nem ez az első eset, hogy Pikó zsarolja a frakciója tagjait, mert nem hajlandók mindenben vakon követni a polgármestert. A Józsefváros Jövőjéért frakció emellett azzal a gyakorlattal sem értett egyet, hogy a polgármester és a Momentum kihagyták őket a kerület éves költségvetésének tervezéséből, ami miatt ők módosításokat nyújtottak volna be. Ám Veres Gábor szerint Pikó ebben is megzsarolta a szocialistákat.

Többször előfordult – legutóbb kedden– egy általa összehívott megbeszélésen, hogy bejelentette: ha nem vonjuk vissza a költségvetési bizottságnak tett javaslatainkat az ő hatásköreit illetően, illetve nem szavazzuk meg a költségvetést, annak viselnünk kell súlyos politikai következményeit

– mondta a baloldali politikus.

Az MSZP hadat üzent Pikónak

A szocialista politikus belengette, hogy amennyiben kihagyják őket a döntések előkészítéséből, nem fogják biztosítani a többséget az előterjesztésekhez. Továbbá azt is kijelentette – a pártok közötti egyeztetésektől függetlenül - az MSZP országos elnökség támogatásával mindhárom egyéni körzetben győztes képviselőjelöltjük bizonyosan újraindul a 2024-es választáson. Ez azért is érdekes, mert Pikó korábban arról nyilatkozott: szeretné, ha civil, valamint más mozgalmak jelöltjei is indulnának, ami azt jelenti, hogy vélhetően a regnáló baloldali képviselők is kaphatnak ellenfeleket a saját politikai szövetségeseiktől.