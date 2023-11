Csak idén 27 zárcsere egy társasházban: Józsefvárosban nagy a baj

A józsefvárosi társasházakban mindennapos „vendégek” az oda piszkító hajléktalanok és a gyakran agresszív, illuminált drogosok. Kozma Lajos csaknem 20 ház közös képviseletét látja el a kerületben, mindegyikben ugyanaz a helyzet. Napjait azzal kezdi, hogy végignézi a kamerafelvételeket: melyik házban mi történt. Éjjelente gyakran riasztják azzal, hogy betörés, lopás vagy kábítószerezés zajlik valamelyik épületben, ahova azonnal odamegy, és rendőrt hív, ha kell...

Lajos mindegyik általa kezelt házba kamerarendszert építtet ki, és folyamatosan zárat cserél – Fotó: Metropol

Az összes társasházunkban nonstop hajléktalanokkal és drogosokkal van probléma. Az egyik Corvin negyedi épületben 27-szer kellett zárat cseréltetnem idén, annyiszor törték fel a kaput. Ma lesz a 28. alkalom. A kukákat rendszeresen feltúrják, akkor is, ha bent van a házban, akkor is, ha kint van az utcán a kukásautóra várva. A kiszórt szemétkupacot nekünk kell visszapakolni, újra kell válogatni a szelektív rendszer szerint. A levelesládákat rendszeresen felfeszítik, állandó cserét jelent ez a háznak, ami nem olcsó. A bicikliket lopják, volt olyan eset, hogy a csatornaeresszel együtt vitték őket, mert oda voltak kiláncolna az udvaron. A lakók félnek a lépcsőházakban, de volt eset, hogy lakásokba is bementek illetéktelenek

– mondta el a Metropolnak Lajos.

Takarítónak lenni sem életbiztosítás Józsefvárosban, Tamás ma is két monoklival jár, mert megpróbált kitessékelni valakit, aki rátámadt egyik általa takarított épületben – Fotó: MG

Tavaly például 8 millió forintjába került a Nap utcai háznak a károk javítása. Ezt a pénzt költhettük volna fejlesztésre is... Engem nem érdekel a politika, de a helyzet nem volt mindig ilyen, amióta Pikó András lett a polgármester, azóta romlott le. Hivatalba lépése után körülbelül már a második napon fellazította azokat a korábbi városvezetés által hozott rendelkezéseket, amelyek például az életvitelszerű közterület-használatot tiltották, megszűnt a közterület-felügyelettel és a rendőrséggel addig működő gyors kontaktálás, azóta nincs polgárőrség, de lehetne sorolni

– érzékeltette Lajos, hogy négy éve tart a kerületre jellemző, tarthatatlan állapot, amely egyre csak romlott. A kerületben korábban rend volt, sok befektető vásárolt kiadás céljából lakásokat is. Ma nem tennék meg. Én is azért maradtam Józsefvárosban egyébként, mert fejlődött, jó lett a közbiztonság, de ez 2019-ben egy tollvonással elmúlt, ahogyan a köztisztaság is katasztrofális lett.

Ez a két férfi a józsefvárosi társasház tárolóit fosztotta ki – Fotó: biztonsági kamerafelvétel

– Az emberek kétségbeesettek, a családok folyamatosan költöznek el, ahogy az üzlettulajdonosok is panaszkodnak, nekik ráadásul a parkolás sok helyen való megszüntetése további probléma. A mi házunkba is beköltözött egy herbált terjesztő drogdíler, ide járt mindenféle alak hozzá. Az előző városvezetésnél öt percen belül volt itt a közterület-felügyelet vagy a polgárőrség és csesztette őket, ami miatt odébbálltak a környékről. Ma ez elképzelhetetlen. Emiatt is rengeteg pénzt költöttünk el biztonságtechnikára, kamerarendszerekre, de ez nem elég – meséli.

Éppen belövi magát egy szerfüggő egy józsefvárosi épület kukatárolójában – Fotó: biztonsági kamerafelvétel

A közös képviselő tapasztalatai szerint a régi építésű társasházakba többnyire fosztogatni, rongálni és magukat belőni járnak emberek, míg az új építésű házakban már életvitelszerűen is terveznek az illetéktelen személyek. Találkozott olyan fedél nélküli párral is, akik az egyik ház közösségi területén lévőn kanapén tervezték felnevelni születendő gyereküket, és csak nagy nehézségek árán sikerült kitenni őket az épületből.

A hideg hónapokban főleg az új építésű házakat lepik el ezek a személyek, mert minden helyiség fűtött.

A Nap utcai épület kapuját gyakran feltörik, pedig korszerű a zár és maga a kapuszerkezet is – Fotó: Metropol

A kamerarendszer sem zavarja őket, még bele is néznek, produkálják magukat előtte. Az egyik tolvaj a liftben megnézte, tiszta-e a fogsora, milyen a haja, miközben a kamera vette. Egy másik alkalommal valaki a kukatárolóban feltúrta a kukákat, majd leült a szemétbe, levette a zokniját és tűvel megszúrta a bokáját. További probléma és jelentős anyagi kár, hogy a tolvajok gyakran a tűzjelző gombbal manipulálnak, benyomják, hogy megszólaljon a riasztás, a lakók kifutnak, ők pedig bemennek a lakásokba. Ráadásul ilyenkor több ezer liter víz is elindul a rendszerben, ami megint csak horror kiadást jelent a háznak. Az egész napom azzal telik, hogy kamerafelvételeket nézek, de gyakran járok a rendőrségre is. Borzasztó

– mesélte Kozma Lajos, aki már most elkezdte felkészíteni magát a téli „invázióra”, amikor is a hideg elől behúzódó hajléktalanok száma várhatóan még jobban megnő.