Ledöbbent a bíróság: megölelte férje gyilkosát a gyászoló özvegy

Regina Johnson élete legnagyobb tragédiáját szenvedte el tavaly. 2024-ben férje, akivel 50 éve alkottak egy boldog párt, haza felé tartott elektromos biciklijén, amikor egy autó elütötte a gyanútlan idős embert.

A 78 éves férfi nem élte túl a balesetet, szeretett feleségét és lányukat hagyta hátra. A balesetet okozó sofőr, Joseph Tillman kábítószer hatása alatt ült a volán mögé. Ez a döntése örökre megváltoztatta az életét. A fiatal férfit a bíróság 20 év börtönbüntetésre ítélte.

A tárgyalás azonban meglepő fordulatot vett, amikor az áldozat felesége megölelte férje gyilkosát. Joseph a tárgyalás alatt többször bocsánatot kért az elhunyt hozzátartozóitól, és az ölelés közben is ezt suttogta a nő fülébe.

Soha nem láttam olyat, hogy az áldozat felesége megölelte volna a férje gyilkosát

– mondta Tony Baker, a Cherokee megyei legfelsőbb bíróság bírája.

Még a sokat látott bírót is meglepték az események. A gyászoló özvegy másodperceken keresztül ölelte a síró fiatal férfit. Regina Johnson tudatni szerette volna az elkövetővel és a bírósággal is, hogy megbocsát neki a cselekedetéért. Amikor megkérdezték a özvegyet, hogy mi járt a fejében, elmondta, hogy Isten súgta meg neki, hogy ölelje meg az elkövetőt. A következőt felelte:

Isten azt mondta neki, hogy a férfinak szüksége van egy anyai ölelésre. Joey-nak szüksége van a gyógyulásra, ahogy mindenkinek. A szívembe zárom és imádkozom érte.

Azonban nem mindenki volt ilyen megbocsátó. Az áldozat lánya szívtépő nyilatkozatot tett a tárgyaláson, amitől szem nem marad szárazon – írja a People.

Örökké az a lány maradok, akinek megölted az apját. Az a lány, akinek összetörted a szívét és megváltoztattad az életét, mert úgy döntöttél, hogy bedrogozva fogsz vezetni

– mondta Brittany McCarthy.

