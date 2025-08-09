Kegyetlen tragédia miatt halt meg a három éves kislány

Nevelt lányát verte halálra a valóságshow-győztes, mert lehányta saját ruháját a templomban.
Az Egyesült Államokban Ariel Robinsont a konyhában mutatott pocsék teljesítménye tette valóságshow-sztárrá. 2020-ban vált egycsapásra híressé, amikor szerepelt a Food Network csatornán futó Worst Cooks In America című műsor 20. évadában. A műsor gyenge főzési készségekkel rendelkező embereket követ, akik sztárszakácsok felügyelete alatt különböző kihívásokban versenyeznek egymással.
A dél-karolinai Greenville-ből származó Robinson középiskolai tanárként dolgozott, amikor jelentkezett a műsorba. A legnagyobb fejlődést ő mutatta az adások során, így Amerika legrosszabb szakácsai című valóságshow győztese lett – 25 000 dolláros (8,5 millió Ft) díjjal távozott a Mirror szerint.
A nőnek férjétől, Jerry „Austin” Robinsontól két fia született, és még három gyermeket örökbe fogadtak. Köztük volt a hároméves Victoria „Tori” Rose Smith. Hatalmasra nőtt a népszerűségük, és igazi álompárnak számítottak, akik otthont adnak gyerekeknek. A rajongók imádták őket, mígnem bekövetkezett a szörnyű tett. A nő elvitte a 3 éves Victoriát a templomba, aki lehányta a ruháját. Bár a nevelt anya próbálta rendbe tenni, végül meztelenül kellett hazamennie.
A férj másnap értesítette a rendőrséget, hogy vészhelyzet van náluk, mert a 3 éves kislány fekszik a földön, és nem reagál semmire. A mentősök Victoria testén mindenhol zúzódásokat észleltek, a férj pedig azt feltételezte, hogy ezeket az újraélesztési kísérleteik okozták.
Victoriát kórházba szállították, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni az életét. A boncolás megdöbbentő eredményt hozott: kiderült, hogy a kislány tompa ütés okozta sérülés és belső vérzés következtében halt meg. Victoriát olyan súlyosan ütötték meg, hogy megrepedtek a belső erei - írja a Mirror.
A rendőrség kihallgatta a szülőket, ahol az asszony azt mondta, hogy az egyik testvére lehetett a bűnös, ám hamar kiderült, hogy fizikailag nem képes ekkora kárt okozni. Ő és Jerry azonban igen.
Jerry ezután vallotta be a nyomozóknak, hogy felesége szíjjal megverte Victoriát. Azt mondta, hogy ez akkor kezdődött, amikor a kislány hányt a templomban, ami feldühítette a feleségét. Ez nem először fordult elő, mivel a gyerek étkezési szokásai gyakran dühítették.
Robinsont és Jerryt letartóztatták. A Food Network többet nem tűzi műsorra az Amerika legrosszabb szakácsai című sorozat azon részeit, amelyekben a nő szerepelt. A férfi a négynapos tárgyalás során mindent elmesélt a bíróságnak, ahol a biológiai családja is jelen volt, és kék szalagot viselt a gyermekbántalmazás megelőzésének szimbólumaként. Magát bűnrészesnek vallotta, mert talán megelőzhette volna a tragédiát, ha már hamarabb megfékezi a nőt.
