Kegyetlen tragédia miatt halt meg a három éves kislány

Az Egyesült Államokban Ariel Robinsont a konyhában mutatott pocsék teljesítménye tette valóságshow-sztárrá. 2020-ban vált egycsapásra híressé, amikor szerepelt a Food Network csatornán futó Worst Cooks In America című műsor 20. évadában. A műsor gyenge főzési készségekkel rendelkező embereket követ, akik sztárszakácsok felügyelete alatt különböző kihívásokban versenyeznek egymással.

Agyonverte nevelet lányát, a férje ellene vallott a bíróságon Fotó: pexels.com

A dél-karolinai Greenville-ből származó Robinson középiskolai tanárként dolgozott, amikor jelentkezett a műsorba. A legnagyobb fejlődést ő mutatta az adások során, így Amerika legrosszabb szakácsai című valóságshow győztese lett – 25 000 dolláros (8,5 millió Ft) díjjal távozott a Mirror szerint.

A nőnek férjétől, Jerry „Austin” Robinsontól két fia született, és még három gyermeket örökbe fogadtak. Köztük volt a hároméves Victoria „Tori” Rose Smith. Hatalmasra nőtt a népszerűségük, és igazi álompárnak számítottak, akik otthont adnak gyerekeknek. A rajongók imádták őket, mígnem bekövetkezett a szörnyű tett. A nő elvitte a 3 éves Victoriát a templomba, aki lehányta a ruháját. Bár a nevelt anya próbálta rendbe tenni, végül meztelenül kellett hazamennie.

Agyonverte örökbefogadott kislányát

A férj másnap értesítette a rendőrséget, hogy vészhelyzet van náluk, mert a 3 éves kislány fekszik a földön, és nem reagál semmire. A mentősök Victoria testén mindenhol zúzódásokat észleltek, a férj pedig azt feltételezte, hogy ezeket az újraélesztési kísérleteik okozták.

Victoriát kórházba szállították, de sérülései olyan súlyosak voltak, hogy nem tudták megmenteni az életét. A boncolás megdöbbentő eredményt hozott: kiderült, hogy a kislány tompa ütés okozta sérülés és belső vérzés következtében halt meg. Victoriát olyan súlyosan ütötték meg, hogy megrepedtek a belső erei - írja a Mirror.

A rendőrség kihallgatta a szülőket, ahol az asszony azt mondta, hogy az egyik testvére lehetett a bűnös, ám hamar kiderült, hogy fizikailag nem képes ekkora kárt okozni. Ő és Jerry azonban igen.

Jerry ezután vallotta be a nyomozóknak, hogy felesége szíjjal megverte Victoriát. Azt mondta, hogy ez akkor kezdődött, amikor a kislány hányt a templomban, ami feldühítette a feleségét. Ez nem először fordult elő, mivel a gyerek étkezési szokásai gyakran dühítették.