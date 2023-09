24 órát adtak az orvosok a fiatal férfinak: "Amikor magamhoz tértem, egy szavukat sem hittem el"

Olyan súlyos balesete volt egy mindössze 24 éves férfinak, hogy eleinte az orvosok abban sem voltak biztosak, hogy túléli az első 24-48 órát, később pedig meg voltak róla győződve, hogy soha nem fog talpra állni. Ő azonban olyannyira eltökélt, hogy nem érdeklik az olyan "apróságok", mint a szakemberek jóslatai. Kitartása meghozta a gyümölcsét: mára nem csak élni akarása tért vissza, de egy különleges szerkezettel akár majd újra bringázhat is.

Az orvosok arra sem számítottak, hogy túléli a balesetet, nem hogy lábra is állhat... Fotó: GoFundMe

A manchesteri David Harrison egy évvel ezelőtt, tavaly szeptemberben szenvedett súlyos kerékpárbalesetet, amikor hazafelé tartva lerepült elektromos biciklijéről. Gerincsérülésekkel, törött nyakkal, törött koponyával és egyéb igen komoly sérülésekkel, mentőhelikopterrel szállították kórházba, ahol azonnal megműtötték, majd mesterséges kómába helyezték. Ekkor az orvosok úgy gondolták: sajnos nagyon is valós a veszélye, hogy nem éli túl az első 24-48 órát. Végül túlélte, egy hónappal később, amikor pedig magához tért, zavarodottan nézett az őt körülvevő orvosokra – a balesetre ugyanis egyáltalán nem emlékezett.

Amikor magamhoz tértem, fogalmam sem volt, mi történt és egy szavukat sem hittem el. Sokkolt, amit mondtak, és még nagyobb hatása volt, mivel nem is emlékeztem a balesetre

– emlékezett vissza David arra a pillanatra, amikor a kóma után közölték vele, mit élt túl, valamint azt is, hogy nem fog tudni járni. Ezt egyébként ugyancsak nem akarta elfogadni, ám rákellett döbbennie: még felülni sem tud.

Sorstársa adott lelki erőt a balesetet túlélő férfinek

Természetesen David eleinte úgy érezte, kilátástalan az élete, esélye sincs felépülni, ám amikor a Facebookon látott egy másik bringást, aki nem csak felépült egy igen hasonló balesetből, de egy speciális kartámasz segítségével kerékpározni is tud, összeszedte magát, hiszen tudta: van remény. Azóta folyamatosan egyre jobb állapotba kerül, ám sajnos a bal karját máig nem tudja mozgatni – egy hasonló szerkezet segítségével azonban ez is lehetségessé válhat számára. Most szerettei online adománygyűjtést indítottak, a kitűzött 7000 fontos (bő 3 millió forintos) célból azonban eddig csak 1500 font jött össze.

(Via)