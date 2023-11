Átgondolatlan "forgalomcsillapítás" növeli a dugókat Budapesten

Október 25-én adta át Józsefváros vezetése a régóta tervezett Magdolna negyed forgalomcsillapítását, ami komoly vitákat robbantott ki. Előre leszögezzük, hogy a forgalomcsillapítás, mint olyan, üdvözlendő lenne a kis utcákban, de a forgalomtervezés, forgalomszervezés egy szakma, amit ha kontárok vesznek a kezükbe, akkor abból semmi jó nem sül ki. Ezt kellene megértenie Karácsony Gergely főpolgármesternek is, aki pont a napokban kezdett szerecsenmosdatásba a budapesti dugóhelyzet kapcsán. Miközben szóban próbálja elhitetni a fővárosiakkal, hogy kisebb a dugó, mint négy éve, azonközben a fővárosiak nap mint nap tapasztalják - kivéve talán az iskolai szüneteket -, hogy már képtelenség közlekedni a fővárosban. A lámpák sok helyen rosszul vannak összehangolva, a kerékpárosok és autósok "összeeresztése" nemhogy nem tette biztonságosabbá a kerékpározást, hanem minden közlekedőre nézve veszélyes és újabb dugókhoz vezet. A józsefvárosiak pedig most az értelmetlen egyirányúsítás miatt panaszkodnak, szerintük ez is csak a dugót és a légszennyezettséget növeli. Mi a helyszínre mentünk tájékozódni, nem random adatokat olvasgattunk a kényelmes irodában. Elöljáróba annyit, hogy forgalomlassulás helyett csak egy újabb forgalmi káosznegyed képe rajzolódott elénk.

Nagyratörő tervek

A tervezett forgalomcsillapítás az utcák egyirányúsításával, a járdán parkolás megszüntetésével (az utcára tolták rá a parkoló autókat, szűkítve ezzel az utat, vagy épp egy sávot csinálva a kettőből), sebességkorlátozások bevezetésével és három kereszteződés átalakításával (voltaképpen az átjárhatóság pollerekkel való megszüntetésével) nem igazán váltotta ki a helyi lakosok elégedettségét. A baloldali városvezetés ugyanis három kereszteződést voltaképpen megszüntetett, a csomópontokban forgalomterelő eszközöket helyeztek ki, amelyek elvágták a keresztirányú forgalmat. Így tulajdonképpen két-két utca került összeköttetésbe, természetesen egyirányúsított forgalommal, nehogy a Karácsony-féle városvezetés biciklisávjai miatt kialakuló nagykörúti dugókat az autósok könnyen ki tudják kerülni.

Forgalmi káosz lett a vége

A lezárásokkal, terelésekkel, menetirány változtatásokkal, egyirányúsításokkal sikerült forgalmi káoszt teremteni a Magdolna negyedben. A lezárások és a rengeteg átvariálás egyfajta autócsapdává tette a részt, ahonnan még GPS-el sem egyszerű kijutni. Ráadásul az autósok a kereszteződések értelmetlen megszüntetésénél arra kényszerültek, hogy a forgalomtól elzárt területen keresztül, szabálytalanul próbálják elhagyni a káoszkörzetet.

Majd ezeket a menekülőutakat virágosládákkal zárta el a bekeményítő városvezetés. Így most az autósok fel-alá köröznek, hogy kiutat találjanak, ami így nem szolgálja a forgalomcsökkentést.

Beszakadt az út

Az így is nehéz helyzetet még tovább rontja, hogy a Dankó utcában napok óta lezárták az utat, mivel egy hatalmas beszakadás keletkezett rajta. Az utca egyébként egyirányú, így megfordulni vagy tolatni nem lehet. A balrafordulást már akadályozzák a szakmaiatlan útlezárások és virágosládák, így az autósoknak muszáj a járdára felhajtva kerülniük. A lakók felháborodva mesélték: ,,Én itt dolgozom az utcában és azt látom, hogy négy napja már ott van a lyuk. 4 nap alatt nem tudta megcsinálni Pikó András, ez tiszta szégyen!"

Pollerekkel is szűkítették az utakat

Ahogy írtuk, a parkolóknak az útra való letolásával, illetve a jól ismert pollerek lerakásával is több helyen szűkítették az utakat. Azt nem tudjuk, hogy ennek mi értelme volt, azon kívül, hogy egy jó havernak biztos megérte ezeket a karókat kihelyezni, de az tény, hogy a karók miatt több helyen alig férnek el az autók, kanyarodásnál is ugyanolyan problémát jelentenek, mint az Üllői úton lévő "gerikarók". Az egyik lakó elmondta, hogy a busz is alig fér el a Karácsony Sándor utcában.

A kerület jónéhány pontján létrehoztak szűkületeket, ami miatt a nagyobb autók, akár a költöztető teherautója se fog tudni bemenni mindenhova.

A lakosok kiakadtak

Megkérdeztük a lakókat, hogy érzik-e az elvileg őértük történő forgalomcsökkentés áldásos voltát.

Eddig minden irányból lehetett menni mindenhova, most lezárták….nem csökkent az autóforgalom, kikerülték, amig nem voltak ott azok a virágok, addig kikerülték, de most már nem tudják, már a járdára hajtanak fel, mint ott.

- mutatta egy utcaseprő asszony.

Rosszabb lett a helyzet, nem tudnak közlekedni az emberek, nem csökkent, hanem lelassult a forgalom a korlátozások miatt. Rendes dugó volt a Karácsony utcán nemrég, amit én még sosem tapasztaltam, pedig már jóideje járok erre, itt sose volt fennakadás, most meg be volt állva az egész Karácsony Sándor utca

- mesélte tapasztalatait Vanessza, aki elmondta, az előbb őt is majdnem elütötte egy járdára felhajtó autó, úgyhogy már fél is.

Egyébként életveszélyesre csinálták meg. Ami a Lujza meg a Magdolna utcát így keresztezi, ott olyan a lezárás, hogy ugyanilyen cölöpök vannak, ugyanezzel a virágládával, a Lujzában erősen rá szokták nyomni a gázt, és ha mondjuk egy autó későn veszi észre és belefut, akkor a kocsit ketté fogja szelni….a gyalogosforgalom pedig már konkrétan életveszélyes!

– mondta el lapunknak Éva.