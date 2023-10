Lehet beköltözni a térre: kanapét és éjjeliszekrényt rakott ki a józsefvárosi önkormányzat a 32-esek terére

Értetlenül állnak a józsefvárosiak az önkormányzat legújabb akciója előtt: a felújítás előtt álló Harminckettesek terére kikerült egy „mininappali”: kanapé szőnyeggel, éjjeli szekrénykével, éjjeli lámpával és egy cserepes virággal. A díszletről és pár beállított jelenetről PR-fotók is készültek. Aztán éjszakára eltüntették az egészet! Mint arról korábban már a Metropol is cikkezett, a Harminckettesek terének kísérleti kialakításától teljesen kiakadtak az ottlakók, egy, a térről tartott lakossági fórum botrányba is fulladt. Ennek ellenére, tehát a józsefvárosiak akaratának ellenére jelent meg egy új elem a nyolcadik kerületi téren.

Készítettek pár beállított fotót

A szemtanúk szerint valóban PR-fotókat készített az önkormányzat az oldalára. „Akkor mentem trolival arra, mikor ezt fotózták. Ott álltunk a megállóban. Instrukciók voltak a fotókhoz. Senkit nem kérdeztek. Fotó, aztán mehetsz. Vicc az egész” – buktatta le Pikóékat egy hölgy. Pedig a képekhez pár mondatos, miniinterjúkat is mellékeltek. Az egyik fotón például két muszlim hölgy ül egy kislánnyal. „Iman, Ebitsam, Mila: „Maradjon sétálós, leülős a tér, de jelöljenek majd ki rakodóterületet az itt lévő üzleteknek” – szól a kép fotójához mellékelt szöveg. Döntse el mindenki maga, mennyire hihető, hogy az asszonyok a rakodás miatt aggódtak, vagy inkább arról van szó, hogy az önkormányzat a saját mondatait adta a szereplők szájába.

Ez a tér kísérleti kialakítása lenne?

Józsefváros központját tervezi a Harminckettesek terére a Pikó András vezette önkormányzat, a kihelyezett ülőalkalmatosságok pedig elvileg a tér kísérleti kialakításának címszaván kerültek a szobor tövébe. A józsefvárosiak elvileg majd novemberben dönthetnek arról, hogy milyen Harminckettesek terét szeretnének a jövőben, az önkormányzat pedig majd januárban dönt a végleges tervekről.

Reggelre el is tüntették a díszletet

Nagyon úgy tűnik, hogy az önkormányzat reggel kiteszi, este pedig valahova elviszi a mininappali díszleteit. Kérdés, hogy ehhez a mozgatáshoz mennyi ember szükséges, és milyen erőforrások. Már eleve a tér kísérleti kialakítása sem volt olcsó, 9,9 millió forintot csöngetett el rá az önkormányzat, ebben az összegben a különös ülőalkalmatosságok, pár rikító sárga növényláda, akadálymentesítés, gyalogos-kerékpáros zóna kialakítása, MOBI-pont és koncentrált rakodóhely áthelyezése voltak benne. „A Józsefvárosi Önkormányzat szeretné megújítani a Harminckettesek terét, ezért azzal bízta meg a RÉV8 munkatársait, hogy tervezzék meg a tér átalakítását.

A folyamat első részeként gyors és költséghatékony eszközökkel alakítjuk át a teret.

Megnézzük, mi az, ami működik, és mi az ami nem. A végleges kialakításnál pedig majd felhasználjuk ezeket a tapasztalatokat” – szól a kísérleti koncepció leírása. Ezek alapján az utcára kitett kanapé és az éjjeli szekrényke „gyors és költséghatékony eszköznek” számít Józsefvárosban. Máshol lomtalanításnak nevezik az ilyesmit...

A józsefvárosi polgármester szerint jó ötlet a szőnyeg a buszmegállóba!

Fotó: Baranyai Attila/Hírnyolc/City Magazin

Teljesen kiakadtak a kerületiek!

„Ezek a bútorok szépek lesznek eső, havaseső után, vagy ha áll rajta a hó! A lámpa még ott van? Hová lehet bedugni, ha este olvasgatni szeretnék a fényénél?” – tette fel a vicces kérdést Márta. „Csodálattal nézem a képeket! Miért is a csodálat? Poloskás, rühes ágyon üldögélni veszélyes, de igazán bátor dolog!” – írta Hajnalka. „Akinek az ablaka alatt dohányoznak vagy éppen éjszaka hangoskodnak, hogy nem lehet aludni, az közel nem fogadja olyan boldogan a változásokat, mint azok, akik leültek egy vélhetően tiszta és puha kanapéra, ami a fotózás után természetesen elkerült a térről... A tapasztalat azt mutatja, hogy a felügyelet nélkül kihelyezett utcabútorok sajnos leginkább olyan embereket vonzanak be, akik nem megfelelően használják azokat. Nyáron folyamatosan rosszul öltözött, sokszor büdös emberek feküdtek a padokon, de sajnos az is gyakran előfordult, hogy odavizeltek. Mocskot hagytak maguk után rendszeresen. Az jó, ha a tér esztétikusabb és zöldebb, de a felügyelet nélküli utcabútorok nem kellenek ide, mert sajnos tényleg a sokak által emlegetett »csöves napközi« valósul meg, közben pedig tiszta és szebb tér lenne a cél és nem az eleve nem szerencsés társadalmi problémák további felerősítése” – írta az önkormányzat fotóihoz a Harminckettesek tere nevű Facebook-oldal.