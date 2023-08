Pikóék újabb kudarca: Csöves napközinek csúfolják a helyiek a felújított 32-esek terét

Balul sült el még a jó szándék is Józsefvárosban. Alig két hónapja készült el a felújított Harminckettesek tere, ahol megszüntették a parkolási lehetőséget és a forgalmat, az önkormányzat pedig padokat, asztalokat és székeket tett ki, meg néhány virágágyást, és felfestések is tarkítják az aszfaltot. Csakhogy nem az lett belőle, aminek szánták: közösségi tér a helyiek számára, mert gyorsan birtokba vették a csövesek.

A felújított térből nem pont az lett, amire szánták. Fotó: Vaskó Tamás

A józsefvárosi önkormányzat cége két fórumot is szervezett, hogy megismerhesse a teret használók véleményét. Jobb későn, mint soha, tartja a mondás, bár talán inkább az átalakítás előtt kellett volna kikérni a lakosság véleményét. Az első fórum, amely csak két nappal előzte meg a másodikat, mindjárt botrányba is fulladt.

A lakók "lezúzták" az alpolgármestert és a momentumos képviselőt

Az első fórum résztvevői olyan kérdésekre válaszolhattak volna, mint például: mennyire vannak jó helyen a padok és a virágágyások? Ehelyett azonban a kerületi lakók inkább a koszos térről, a csövesek okozta problémák felszámolásáról és a megszűnő parkolóhelyekről kérdezték Rádai Dánielt és Harmat Györgyöt, a kerület két baloldali politikusát, akiket gyakorlatilag "ledarált" a bosszús tömeg.

"Tűrhetetlen, hogy amikor kilépünk a gyerekkel az épületből, ránéz a csövesre, az meg ráförmed, hogy mit bámulsz!” –mondta egy környékbeli.

Egy nő arra panaszkodott, hogy "mindenhol fekália és vizelet, tobzódnak a csövezők. Gratulálok, csináltak egy csöves napközit! Nálunk senki nem volt az önkormányzattól megkérdezni, hogy mit akarunk!”

A harmadik elkiabálta magát: "Jesszus! Ide akkor sem ülnék le, ha fizetnének érte! Kész katasztrófa az egész!" Egy másik hölgy pedig csalódott: "először örültem, hogy szebb lesz, de igénytelenre sikeredett. Átgondoltabban kellett volna ezt csinálnia az önkormányzatnak, ráadásul senki sem kérte ki a lakosság véleményét".

A két nappal később, csütörtök kora délutánra meghirdetett fórum teljes érdektelenségbe fulladt. Még a ráérő nyugdíjasok sem jöttek el, kánikulában kora délutánra szabadtéri fórumot hirdetni kódolt kudarc. Így tehát az önkormányzati cég emberei csak az ott lévő külföldieket és a kávézók, éttermek vendégeit faggathatta, mi a véleményük a megújult térről és mit tapasztaltak vagy épp mit hiányolnak ott.

"Tömeg" a lakossági fórumon: a kép bal oldalán buszra várók ülnek, jobbra egy külföldi család fogyaszt gyorséttermi ételt, mellettük egy kínai sakkozó pár, míg az ásványvizet "őrző" két ember az önkormányzattól várta az érdeklődőket Fotó: Metropol

Kínosan toporogtak abban az egy órában az önkormányzat emberei, akik a lakossági véleménykutatást végezték. Azt figyelték, kihez tudnak odamenni, ha már a környékbeliek nem jelentek meg maguktól, hogy megvitassák, jó lett-e a Harminckettesek tere. Így eshetett meg, hogy egy gyanútlanul falatozó külföldi család véleményét is kikérték, de odamentek a kocsmák és az éttermek teraszain ücsörgő vendégekhez is. A kérdésekre láthatóan mindenki válaszolt, az más kérdés, hogy tekinthető-e ez a "lakosság véleményének".

De más érdekességet is tapasztaltunk...

Alig két hónapja adták át a teret, de vannak részek, ahol máris teljesen lekopott már a felfestés Fotó: Metropol

A baloldali önkormányzat előre eltessékelte a csöveseket?

Az is feltűnő volt, hogy a második fórumon egyetlen csöves sem volt a környéken. Talán azért, mert az elsőn a lakosság túl hevesen reagált, többen is "csöves napközinek" hívták a megújult teret, rámutatva arra, hogy az itt iszogató és piszkító csövesek miatt a járókelők és a környékbeliek nem használhatják az utcabútorokat. Vajon a Pikó András vezette önkormányzat cége eltessékelte a minden nap ott tanyázókat az esemény idejére? Vagy őket is a 36 fokos kánikula üldözte el a déli órákban?

Épp a külföldi családot kérdezik, szerintük jó e így a tér, vagy mi az, amit még ők hiányolnak esetleg... Fotó: Metropol

Szóval a térről két fórumot tartottak, az elsőn botrány, a bizarr időpontban megtartott másodikon semmi. Ez Pikóék mérlege a lakossággal való konzultációt illetően...