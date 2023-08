Veszélyes szellemház a „nyóckerben”: a helyiek elkerülik, a gyerekek veszélyben

Hulló vakolat és váratlanul pottyanó deszkák: a Koszorú utca 17. előtt közlekedő gyalogosok évek óta az utca túloldalán járnak inkább, mert balesetveszélyessé vált a lakatlan épület, miközben az önkormányzat állításuk szerint nem csinál semmit. Az ingatlan korábban már kigyulladt, de illegális beköltözőket is elvitt onnan a rendőrség. Az ügy pikantériája, hogy a „szellemházzal” szomszédos telken egy gyerekház játszóudvara van...

Ez a hölgy is inkább az úttesten kerüli ki az épületet – Fotó: Metropol

Augusztus elején újra nagyobb darabok zuhantak a járdára annak a Koszorú utcai háznak a homlokzatáról, amely a helyiek szerint már két éve lakatlan. A hatalmas törmelékkupac két hete éktelenkedik a járdán, azóta nem sikerült eltakarítani.

A felháborodott környékbeliek sajnálják az épületet, hiszen viszonylag új, még az ott lakó idős házaspárra is emlékeznek – Fotó: Metropol

Szintén így van ez a szellemház főbejáratával, amit a szél vagy – a lakók szerint inkább – egy ember kitépett a helyéről, és két hete kilóg a járdára elég bizarr módon.

Valaki egy sörösdobozt is elhelyezett a tető kilógó szigetelésébe fúrva... Fotó: Metropol

A helyiek Pikó András polgármestert okolják azért, hogy évek óta nem csinál semmit a biztonságuk érdekében, ráadásul a szellemház szomszédságában az önkormányzat intézménye, a Biztos Kezdet Gyerekház játszóudvara van, sőt a közelben idősek klubja és más közcélú önkormányzati intézmény, például a Családok Átmeneti Otthona is megtalálható...

A Biztos Kezdet Gyerekház udvarát az utca felé szögesdrót is védi, ami talán a besurranók ellen hatékony – ilyet csak Józsefvárosban látni... A szomszédos szellemház lehulló darabjaitól azonban nem véd semmi – Fotó: Metropol

Az épületben illegális vagy szabálytalan tevékenységet folytattak

Miután az eredeti tulajdonosok elköltöztek, a ház igazi „nyóckerhez illő” történetet kezdett „élni”. 2021-ben például kigyulladt. Akkori tulajdonosa ugyanis finoman szólva is szabálytalan munkásszállót alakított ki benne, ahol a helyiek szerint rengeteg ember megfordult és balhézott állandó jelleggel. Akkor ez zavarta meg a lakosság nyugalmát. Az ingatlan helyiségeit ugyanis – a pincétől a padlásig – rengeteg részre osztották, rengeteg odút alakítottak ki benne, hogy minél több embernek tudják kiadni. Volt, amelyik nem volt nagyobb, mint három négyzetméter. Csak a padlástérben lehetett 20-30 ilyen kizárólag alvásra alkalmas odú. Egy nap a munkásszálló egyik ittas lakója magánéleti problémák miatt és önkontroll nélkül ordítva fenyegetőzött, hogy felgyújt mindent.

Nem sokkal később fel is csaptak a lángok a Koszorú u. 17.-ben. A ház tetőszerkezetét és a szomszédos épület tűzfalát is elérték. Akkor a katasztrófavédelem az érintett ingatlanokat kiürítette, négy embert a tetőről is lemenekített – tudta meg a Metropol az utcában élőktől. Akkor Józsefváros baloldali vezetése megígérte, hogy kezdeményezni fog egy átfogó kerületi ellenőrzést az ilyen munkásszállásokon, bevonva az építéshatóságot, a rendőrséget és a katasztrófavédelmet is. Vélhetőleg azóta áll üresen a ház, amelynek állapota annyira leromlott, hogy már óriási vakolatdarabok potyognak a homlokzatról, éppen a járókelők által használt járdára.

A helyiek attól tartanak, hogy a környékbeli gyerekek is bejutnak a nyitott ajtón keresztül az épületbe, ami belülről is veszélyes – Fotó: Metropol

„Volt, hogy illegális beköltözők nyomták fel, és becuccoltak”

„Gusztustalan ez az egész, ami itt van! Két éve így áll ez a ház, csak romlik a helyzet. Volt, hogy illegális beköltözők nyomták fel, és becuccoltak. Akkor azért jártunk a túloldalon, most meg azért, mert a fejünkre omlik a homlokzat. Már régen kellett volna intézkednie az önkormányzatnak, de nem csinálnak semmit. Két hete itt van a leesett vakolat, még azt sem takarították el. Most, hogy az ajtó is kidőlt, a drogosok, hajléktalanok, a gyerekek bejárnak ide a dolgukat végezni. Nézzék meg, borzasztó – mondta Laci, aki rendszeresen jár a Koszorú utcában. Egy másik járókelő szerint nemcsak a bölcsisek vannak veszélyben, hanem mindenki: „Pikó András polgármesternek kötelessége lenne a kerület problémáival foglalkoznia. Neki utána kellett volna már régen néznie ennek a helyzetnek, de nem csinál semmit. Ez a veszély nem ma alakult ki kérem! Józsefvárosban 2019 óta nagyon rossz a közbiztonság is, és ez a polgármester csak ül a bársonyszékében” – fakadt ki F. E., aki szintén inkább a járda túloldalán jár.

A Metropol megkereste a Józsefvárosi Önkormányzatot és a helyi rendőrséget, a válaszukat közölni fogjuk.