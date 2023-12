Egerek, omladozó falak: áldatlan állapotok között karácsonyozik anya és beteg fia Józsefvárosban

"Most is csöpög a fejemre a plafonból a víz" – panaszolta Rozália a Metropolnak, aki születése óta beteg fiával él áldatlan állapotok között egy józsefvárosi bérlakásban. Számukra az idei karácsony sem hozta el a régóta várt költözést, pedig régi álmuk, hogy rendes, szép lakásban köszönthessék egymás Szenteste. Pikó András polgármester és a kerület baloldali vezetése azonban évek óta "hintáztatja őket", nem segít rajtuk, ahogy a Karácsony Sándor utcai bérház többi lakóján sem...

Ránézésre is életveszélyes a Karácsony Sándor utcai bérház, amelyben jelenleg öten laknak / Fotó: Metropol

Fekete penészes minden sarok, a ház tele van egérrel, évente háromszor irtott ágyi poloskát Rozália. – Jelenleg éppen nincs – mesélte boldogan... Ilyen körülmények között karácsonyozik majd anya és fia.

Áldatlan állapotok vannak az egész lakásban, nincs értelme felújítani, mert visszavizesedik a fal. A plafonról csöpög a víz / Fotó: olvasói

A mostanra lakhatatlanná vált épületet évekkel ezelőtt bontásra ítélte az önkormányzat a szemközti botrányos állapotú házzal együtt. Az első ígéret szerint ennek éppen idén kellett volna megtörténnie. "Jelenleg mindkét házban ugyanúgy laknak a családok, semmit sem csinált az önkormányzat"–mutatta aggódva Rozália, aki elmondta azt is, hogy egy brossúrából tudta meg, hogy elhalasztották a bontást.

Rozália 16 ezer forintot fizet havonta az önkormányzatnak a lakhatásra alkalmatlan lakás bérleti díjaként / Fotó: Metropol

Elmentem az önkormányzat cégéhez, ahol egy brossúrát adtak a kezembe, abból derült ki, hogy csak valamikor 2024-2029 között bontják az épületünket. Arra nem kaptam hivatalos segítő választ, hogy minőségcserével elköltözhetünk-e. Csak annyit mondtak bent, hogy lehetséges, csináljam. De, kérdezem én, ki cserélné el velem az ennél jobb lakását? Ide jön, meglátja, milyen... Nincs olyan ember, aki belemenne a cserébe! Itt csak maga az önkormányzat tudna adni számunkra egy jobbat, de nem foglalkoznak velünk, hagynak így élni

– mondja kétségbeesetten a nő

18 évvel ezelőtt nyerte el pályázaton a bérlakást, és azóta 5 alkalommal fel is újította, de most már nincs erre pénze. Ráadásul a frissen renovált lakás öröme sem tart sokáig, mert annyira vizesek a falak, hogy néhány hónap után újra nagy darabokban hullik le az átázott vakolat. "Már az is nagy segítség lenne, ha a bontásig kívül-belül bevakolnák, de ilyet nem is remélhetünk, annyira semmibe vesznek bennünket" – legyint a szomorú anya.

Rozália jelenleg nem kap az önkormányzattól lakhatási támogatást sem, mert ezer forinttal túllépi a jövedelme a 100 ezer forintos határt. Így jelenleg havi 16 ezer forintot fizet az egészségre káros bérlakásért a tulajdonos önkormányzatnak.

Soós György fideszes képviselő célja, hogy a bérlakás állapotát rendezze / Fotó: Metropol

Pikónak már régen el kellett volna bontatnia az épületet

Ezek az ingatlanok Sára Botond korábbi polgármester idejébe lettek előirányozva bontásra azért, hogy új bérházat építsen a telekre az önkormányzat. "A dinamikus fejlődés azonban Pikó András érkezésével megszűnt, az áldatlan állapotokat pedig maga Pikó András gerjeszti" – mondta Soós György, Józsefváros fideszes képviselője.

A polgármester semmi mást nem tesz, csak kommunikál, megoldást nem kínál. A szükséges és valós döntéseket nem hozza meg, ezzel a hozzáállásával kényszerít ilyen körülmények közé embereket. Sürgősen új bérházak építésére van szükség a kerületben. Remélhetőleg a közelgő jövő évi választások után egy kormánypárti új kerületvezetésnek lesz módja folytatni a korábban elkezdett programot. A baloldali polgármester egyszemélyes "háborúja" a kormányzattal a szegény embereken csapódik le. De ebben a helyzetben közös fejlesztésben kell gondolkodni a kormánnyal, meg kell keresni és együtt kell működni velük. Pikó András ehelyett kijelentette, hogy nem hajlandó bérházakat építeni, mert"nem hisz benne". A Fidesz-KDNP helyi képviselői ezzel azonban nem értenek egyet, a polgármesternek nem kiárusítani kellene a telkeket, hanem építeni rájuk olyan házakat, amelyekben a lakások a 21. századi körülményeknek megfelelnek

– nyilatkozta Soós György képviselő a Metropolnak.