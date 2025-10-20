RETRO RÁDIÓ

Józsefvárosi drogbotrány: házkutatást tartottak Pikó jelöltjénél, a rendőrség nyomoz

A Losonci negyed időközi választásán induló Horváth Alexander korábban lemondott egy videó miatt, amit Pikó Andrásék - aki támogatja Horváthot - sokáig nem akart nyilvánosságra hozni - a Metropol megtette helyette. A rendőrséget megkérdeztük, indult-e hivatalos vizsgálat.

Szerző: Metropol
2025.10.20.
drogbotrány Pikó András Horváth Alexander

A rendőrség is nyomoz, komoly bajba kerülhet a józsefvárosi polgármester, Pikó András által támogatott képviselőjelölt, Horváth Alexander, akiről egy botrányos videó került elő: a felvételen az látható, amint egy drogbuliban pózol, miközben egy férfi fehér port porcióz és felszív a közelében. A videót a Metropol hozta nyilvánosságra, miután Pikó Andrásék rejtegetni próbálták. 

rendőrség
A rendőrség  szerint

Az ügyben Tényi István  feljelentést tett a Nemzeti Nyomozó Irodánál, kábítószer birtoklás gyanúja miatt.

A videó gyorsan országos visszhangot váltott ki. A politikus előbb lemondott (amikor még nem volt nyilvános a felvétel), majd meggondolta magát, és Pikó András támogatásával újra elindult a november 9-i Losonci negyedi időközi önkormányzati választáson.

A Józsefvárosi Fidesz többször felszólította Pikó Andrást és Horváth Alexandert, hogy álljanak elő a videóval, és magyarázzák el, mi látható pontosan a felvételen. Ezt azonban mindketten megtagadták, így a nyilvánosság csak a sMetropolon megjelent videó alapján szerezhetett tudomást az ügyről.

A Metropol nem hivatalos forrásból származó információi szerint ma, hétfőn hajnalban a rendőrség házkutatást tartott Horváth Alexandernél.

A Fidesz-KDNP frakcióvezetője, Egry Attila szerint Pikó

rendre olyan személyeket támogat, akik körül botrányok sora robban ki

 és felszólította a polgármestert, hogy adjon magyarázatot a választóknak.

A Metropol megkereste a rendőrséget, hogy megtudjuk indult-e eljárás Horváth Alexander ügyében. Megtudtuk: hivatalból nyomozás indítottak, de még nem hallgatták ki Pikó jelöltjét.

Tájékoztatjuk, hogy az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalból kábítószer birtoklása vétség gyanúja miatt rendelt el nyomozást. Gyanúsítotti kihallgatás válaszadásunkig nem történt.

 - írta lapunknak a BRFK Kommunikációs Osztálya.

A Losonci negyedben november 9-én tartják az időközi önkormányzati választást, miután Horváth Alexander korábban lemondott mandátumáról a botrány miatt ,  most azonban ismét ringbe száll Pikó támogatásával. A helyiek közül sokan értetlenül állnak a döntés előtt, hiszen a drogos videó ügyében a mai napig nincs tisztázva, történt-e bűncselekmény.


 

 

