Ezek a leggyakoribb parkolási hibák - Te is elköveted? Akkor fizethetsz!

Minden autós beleesik abba hibába időnként, hogy rosszul parkol véletlenül vagy azért, mert nem jól értelmezte a táblát, esetleg nem volt tisztában azzal, hogy azon a helyen lehet-e parkolni, de néha pusztán kényelemből. Mindenesetre a KRESZ elég egyértelműen fogalmaz a parkolás alapvető szabályaival kapcsolatosan. A Ceglédi Járási Biztonsági Szolgálat most videón mutatta be a leggyakoribb parkolási hibákat, amik bizony pénzbüntetést vonhatnak maguk után, de egyes esetekben akár el is szállíthatják az autót.

A szabálytalanul parkoló autók sok bosszúságot okoznak nemcsak a gyalogosoknak, hanem más autósnak is. Fotó: Laufer László / Dunántúli Napló

Ezek a szabálytalanságok a leggyakoribbak:

Nem szabályszerű parkolás az úttesten

Bosszúságot okoz mindenkinek, ha kerülgetni kell mások autóját, ami belóg a közlekedési térbe.

Két parkolóhely elfoglalása

A kevés parkolóhelyre sok autós pályázik a városban, ráadásul veszélyes is lehet, ha nem a kijelölt módon állnak meg az autók, mert túl közel kerülhetnek egymáshoz.

A mozgáskorlátozottak helyén parkolni nemcsak tilos, etikátlan is. Fotó: zedspider

Mozgáskorlátozott helyek elfoglalása

Nem szép dolog, ha valaki elfoglalja ezeket a parkolóhelyeket csak azért, mert közelebb vannak a bejárathoz. A mozgásában korlátozott embereknek sokkal nehezebb eljutniuk bárhová, ezeket a parkolóhelyeket pont azért hozták létre, hogy megkönnyítsék számukra a közlekedést. Ráadásul komoly büntetés jár érte.

Zebra előtt nem szabad parkolni

A gyalogos-átkelőhelyekkel kapcsolatosan a KRESZ elég egyértelműen fogalmaz. Tilos személygépjárművel megállni a kijelölt gyalogosátkelő előtt 5 méteren belül, egyéb járművel 15 méteren belül. Ezt gyakran figyelmen kívül hagyják az autósok, pedig balesetveszélyes is,.

A szabálytalanul járdán, füves területen parkoló autósokat is megbüntetik. Fotó: Bencsik Ádám

Járdán csak kijelölt helyen állj meg!

A KRESZ a járdán parkolásról is egyértelműen rendelkezik. Ha nincsen jelzőtábla vagy útburkolati jel, amely engedélyezi a járdán parkolást, akkor szabálytalan, tehát megbüntethetnek. Ha viszont a felfestés és a tábla engedélyezi, akkor a járda szélességének maximum a felét foglalhatjuk el és szabadon kell hagyni legalább 1,5 métert a gyalogosok részére. A gondozott pázsitra állni, beleparkolni a virágoskertbe nemcsak szabálytalan, hanem bunkóság is.

Forgalommal szemben nem ajánlatos letenni az autót

A KRESZ szerint, az úttest jobb szélén, a menetiránynak megfelelően, sorban parkolhatnak az autók, ha a közúti jelzések másképp nem jelzik. A forgalommal szembeni megállás veszélyes lehet, mert utána elinduláskor azonnal szabálytalanságra kényszerülünk: a szembejövő forgalommal találkozunk, ami veszélyes is.

Nézd meg a Ceglédi Járási Biztonsági Szolgálat közösségi médiára készített videóját a leggyakoribb parkolási hibákról!