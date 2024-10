Örs vezér tere: katasztrófa, ezért esik az eső az utasok nyakába a metróállomáson

Hiába újították fel az Örs vezér tere metróállomást 1,2 milliárd forintért, alig több mint 15 évvel később, azaz ma az utasok a tócsát kénytelenek kerülgetni, ha nem akarják, hogy a nyakukba essen az eső. A drága tető ugyanis eddig bírta. Jobb helyzetben lennénk, ha Karácsony Gergely nem húzta volna le fejlesztési listájáról az Örs közlekedési beruházását, akkor ugyanis hamarabb elkészülhetett volna az új megálló, amit így csak három év múlva kezdhet kivitelezni az állam.

Örs vezér tere: beázik a tető, az utasok kerülgetik a tócsát. (Fotó: Metropol)

Az Örs vezér tere metrómegálló felújítása körül hatalmas volt anno a hacacáré, a Demszky-féle baloldali városvezetés 1,2 milliárdot húzott ki a budapestiek zsebéből a beruházással, amiért sokan bírálták. A legintenzívebb kritikus e téren a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület (VEKE) volt, ők felesleges és pazarló pénzköltésnek titulálták, rövidlátó várospolitikával vádolták Demszkyéket. Már akkoriban szó volt ugyanis az M2 és a H8-as/H9-es Hév összekötéséről az Örsön.

Egy kisebb szitálás is ilyen tócsát okoz a vélhetően lyukas tető miatt. (Fotó: Metropol)

Később aztán Karácsony Gergelynél pattogott a labda, hogy megvalósítsa a tervbe vett fővárosi beruházást, de a baloldali főpolgármester 2021-ben kihúzta a listáról, annak ellenére, hogy 2019-es kampányának egyik sarkalatos ígérete volt. Végül a magyar állam vonta magához az agglomeráció közlekedését is érintő fejlesztést, az M2 és a H8-as/H9-es HÉV összekötésének megvalósítását. Idén tavasszal már be is nyújtották a környezetvédelmi engedélyezéshez szükséges dokumentumokat, ezt követően indulhat meg az engedélyezési és a kivitelezés terveinek közbeszerzési eljárása, majd 2-3 év múlva elindulhat maga a kivitelezés is. Várhatóan három éven belül teljesen megváltozik az Örs vezér tere. Röviden tehát, a jelenlegi metrómegálló megszűnik, és a mostani HÉV-megálló helyén lesz majd. Azaz a Demszky-féle méregdrága, ám már nem működő tető is ugrik...

Hamarosan megszűnik a mostani metrómegálló az Örsön. (Fotó: Metropol)

Örs vezér tere: Átszállás nélkül Cinkotától a Déliig

Nem csak az új sínszakaszt fogják megépíteni, hanem lecserélik a régi HÉV-kocsikat és a biztosítóberendezéseket, valamint egy járműtelepet és egy P+R parkolót is építenek. A fejlesztés Budapest legnagyobb környezetvédelmi beruházása is egyben, hiszen az agglomerációban élők a P+R parkolóban lerakhatják az autóikat és a HÉV-metróval villámgyorsan és átszállás nélkül eljuthatnak a belvárosba. Ez egyébként enyhítheti a Karácsony-féle fővárosi dugókat is. Ha már Karácsonyról beszélünk, reméljük, azért a tetőt addig megcsináltatja, amíg elkészül az új állomás...