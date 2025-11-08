RETRO RÁDIÓ

Az édesanya a legrosszabbtól tartott: ritka, születési rendellenesség árnyékolta be kisfia világra jöttét

A szülők bizakodva tekintenek gyermekük jövőjére.

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.08. 17:00
születési rendellenesség boldogság baba

Egy ritka, születési rendellenesség árnyékolta be annak a tündéri kisfiúnak az életét, ami sokkolta a szülőket. Az orvosok szerint ez az úgynevezett amniotikus szalag szindróma miatt történt, ami egy ritka állapot, vagyis a magzat a fejlődés korai szakaszában „átüti” a magzatburkot, és a keletkező szövetdarabok körbetekerhetik a testét, súlyos sérüléseket okozva.

alt=A ritka, születési rendellenesség felfedezésével a szülők nagyon elkezdtek aggódni fiukért
A ritka, születési rendellenesség felfedezésével a szülők nagyon elkezdtek aggódni fiukért / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A születési rendellenesség ellenére a kisfiú élete teljes a szülei mellett

Tom Noble és Faith Richmond boldogsága határtalan volt, amikor 2024 augusztusában megtudták, hogy gyermekük lesz. A kezdeti vizsgálatok mindent rendben találtak, ám a 15. heti ultrahang mindent megváltoztatott, mivel a felvételen kiderült, hogy kisfiuk, Ezra, elvesztette bal kezét az anyaméhben. A diagnózis után Faith heti rendszerességgel járt ultrahangra, hogy figyeljék a szalagok mozgását, és elkerüljék a további komplikációkat. A várandósság feszült hónapokkal telt, mivel egyik héten megnyugtató híreket kaptak, máskor újabb aggodalomra adott okot a vizsgálat. A 28. hét után nőtt Ezra életben maradási esélye, ám a szalagok újra veszélyt jelentettek, amikor a lábát és arcát is körbetekerték. Szerencsére a baba mozgékonysága segített, és sikerült kiszabadulnia.

Ezra végül 2025 áprilisában, a 37. héten jött világra. Bár sárgasággal küzdött, hamar felépült, és az orvosok szerint egészséges. Jelenleg várólistán van a protézisre, de anyukája szerint „semmi sem állíthatja meg” - írja a Mirror

Tom jótékonysági futáson is részt vett, amellyel több mint 3500 fontot gyűjtött a Tommy’s és a LimbBo alapítványoknak, hogy más családokat is támogasson. A házaspár bizakodóan tekint a jövőbe, és úgy vélik, kisfiuk igazi harcos, aki minden akadályt le fog győzni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu