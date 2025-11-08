Az édesanya a legrosszabbtól tartott: ritka, születési rendellenesség árnyékolta be kisfia világra jöttét

Egy ritka, születési rendellenesség árnyékolta be annak a tündéri kisfiúnak az életét, ami sokkolta a szülőket. Az orvosok szerint ez az úgynevezett amniotikus szalag szindróma miatt történt, ami egy ritka állapot, vagyis a magzat a fejlődés korai szakaszában „átüti” a magzatburkot, és a keletkező szövetdarabok körbetekerhetik a testét, súlyos sérüléseket okozva.

A születési rendellenesség ellenére a kisfiú élete teljes a szülei mellett

Tom Noble és Faith Richmond boldogsága határtalan volt, amikor 2024 augusztusában megtudták, hogy gyermekük lesz. A kezdeti vizsgálatok mindent rendben találtak, ám a 15. heti ultrahang mindent megváltoztatott, mivel a felvételen kiderült, hogy kisfiuk, Ezra, elvesztette bal kezét az anyaméhben. A diagnózis után Faith heti rendszerességgel járt ultrahangra, hogy figyeljék a szalagok mozgását, és elkerüljék a további komplikációkat. A várandósság feszült hónapokkal telt, mivel egyik héten megnyugtató híreket kaptak, máskor újabb aggodalomra adott okot a vizsgálat. A 28. hét után nőtt Ezra életben maradási esélye, ám a szalagok újra veszélyt jelentettek, amikor a lábát és arcát is körbetekerték. Szerencsére a baba mozgékonysága segített, és sikerült kiszabadulnia.

Ezra végül 2025 áprilisában, a 37. héten jött világra. Bár sárgasággal küzdött, hamar felépült, és az orvosok szerint egészséges. Jelenleg várólistán van a protézisre, de anyukája szerint „semmi sem állíthatja meg” - írja a Mirror.

Tom jótékonysági futáson is részt vett, amellyel több mint 3500 fontot gyűjtött a Tommy’s és a LimbBo alapítványoknak, hogy más családokat is támogasson. A házaspár bizakodóan tekint a jövőbe, és úgy vélik, kisfiuk igazi harcos, aki minden akadályt le fog győzni.