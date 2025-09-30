„A lányom a nyakától lefelé lebénult, napokkal azután, hogy vírusfertőzésre gyanakodtunk”

Ivy Amos, aki Bath-ban él anyukájával, Georgia Wynes-szel, apukájával, Daniellel, és testvéreivel, mindig vidám és egészséges lány volt. Ivy-nek egész életében soha nem volt egészségügyi problémája, egészen 2024 februárjáig, amikor váratlanul megbetegedett.

A család azt hitte, csak vírusfertőzésről van szó

2024-ben Ivy-t egy vírusos betegség jeleit mutatta, és anyukája, Georgia folyamatosan visszavitte az orvoshoz, egyszer azonban otthon rohamot kapott.

Elég nagy roham volt, hosszú ideig tartott. Légi mentővel kellett Bristol Gyermekkórházba szállítani, ahol egy hétig tartózkodott, vírusos agyhártyagyulladása volt

- emlékezett vissza az édesanya.

Ivy hét napig tartózkodott kórházba, majd hazaküldték antibiotikum-kúrával, és úgy tűnt, hogy javul az állapota. Georgia minden nap elvitte őt a helyi kórházba az antibiotikum injekciók miatt, azonban egy nap észrevette, hogy valami nincs rendben.

Egyszerűen éreztem a megérzéseimben, hogy valami nincs rendben, és Ivy a nyakfájdalomról panaszkodott. Könyörögtem nekik, hogy vizsgálják meg

- mondta Georgia.

Ivy agyáról MRI-vizsgálatot készítettek, ami nem mutatott semmilyen rendellenességre utaló jelet. Néhány órán belül azonban a kislány fokozaton elvesztette az érzékelést a lábaiban, és ez felfelé terjedt a testében. Ekkor az orvosok úgy döntöttek, hogy elküldik egy másik MRI-vizsgálatra a gerincéről, és ekkor derült ki, hogy az egész gerince gyulladt.

Ivy-t transversz myelitis-szel diagnosztizálták, ez egy ritka neurológiai állapot, amely a gerincvelő gyulladásából ered, károsítja az idegeket, és maradandó hegeket vagy elváltozásokat okozhat, amelyek megszakítják a gerincvelő és a test többi része közötti kommunikációt. A tünetek között szerepelhet izomgyengeség a karokban és lábakban, mozgásproblémák, zsibbadás és fájdalom, Ivy esetében szinte teljes bénulás.

Az intenzív osztályról való elbocsátás után Ivy megkezdte a fizikoterápiát, és gyorsan visszanyerte a felsőtest érzését és mozgását. A lábait azonban továbbra sem tudta mozgatni. Georgia úgy érezte, „a mély vízbe dobták” őket a rehabilitáció folytatásával.