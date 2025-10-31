„Tudtam, hogy a babám bedugult orra nem megfázás – de nem akartam elhinni a valóságot”

A szülők gyanakodni kezdtek, mivel gyermekük nehezen lélegzett, bedugult az orra és zihált. Azonban az orvosok mindig azt mondták, hogy megfázás áll a háttérben, majd magától rendbe jön.

Megfázásnak hitték a kisfiú tűnteit – Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

Megfázásnak vélt tünetek mögött egy ritka betegség állt

A kisfiú édesanya, Sophie valami komolyabb problémára kezdett gyanakodni, és elmondta az orvosoknak, hogy szerinte fia orra nem csak bedugult. Az édesanya elmondása szerint az orvosok megkérdezték tőle: „Első gyermekes anyuka?”

A helyzet egy családi grillezésen fordult komolyabbra, amikor Otto 21 éves nagynénje, Charlotte dudort vett észre a nyakán 2025 júliusában. Otto ekkor csupán tíz hónapos volt, és ez a tünet vezette az orvosokat arra, hogy komolyabb betegségre gyanakodjanak. Sophie és Paul azonnal az ügyeletre vitték fiukat, ahol a vizsgálatok rendellenességet mutattak.

2025 augusztusában ultrahang, több biopszia, vérvizsgálatok és CT-vizsgálatok alapján az orvosok megállapították a kis Otto diagnózisát: 4. stádiumú neuroblasztóma, egy gyermekeket érintő, rendkívül ritka idegrendszeri rákforma. Ennek ellenére Otto boldog és mosolygós fiú, aki nagyon jó kezeli a helyzetet. Édesanyja szerint senki sem gondolná, min megy keresztül éppen gyermeke.

Nem akartam elhinni, hogy igaz. Szürreális volt. Hall az ember ilyesmiről másoknál, de nem gondolja, hogy vele megtörténhet

– nyilatkozta Sophie.

Otto továbbra is kezelés alatt áll. A szülők félnek attól, hogy a kis Otto sok dologban lemarad, mivel nem tud járni vagy kúszni, és még nincsenek fogai – írja a Metro.

Születése óta állandóan kórházban vagyunk. Nem tudtunk időt tölteni családként

– mondta Sophie.