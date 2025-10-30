Hátfájdalmát az öregedés jelének vette: végstádiumú rákos beteg volt a szeretett édesapa

Hetek alatt elvitte a rák azt az odaadó édesapát, aki azt hitte hátfájása csupán az öregedés jele. Az 58 éves Geoff Follin eleinte hátfájássas és gyomorégéssel küzdött csak, ám ezeket életkori gondjainak tudta be. Épp ezért érkezett sokként a hír egy orvosi vizsgálatot követően: az egykori tanár hasnyálmirigyrákkal küzd.

Nem hitte, hogy hátfájdalmait komoly gondok okozzák, rákos volt. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A diagnózis 2024 májusában érkezett, csupán három hónappal az első tüneteket követően. Felesége, a 49 éves Nicola Follin így emlékezett vissza a kórmegállapítás pillanatára:

Egymásra néztünk és tudtuk, hogy a játszma gyakorlatilag véget ért. Sokkolt minket. Palliatív ellátásról beszéltek, és rögtön bevonták a hospice-csapatot, akik fantasztikusak voltak. Még néhány napot kórházban maradt utána, de aztán hazaengedték, és a hospice irányította az otthoni ellátást. Azt hittük, hogy még hónapjai vannak hátra, de csak hetei voltak

- árulta el Nicola hozzátéve, Geoff a 21. házassági évfordulójukat követően hunyt el.

Tragédiájához sajnálatos módon hozzájárult, hogy a hasnyálmirigyrák tünetei gyakran annyira általánosak, hogy az esetek akár 80%-ában csak akkor fedezik fel, amikor a betegség már átterjedt más szervekre. Épp ezért ez az egyik leghalálosabb rákfajta. A betegek több mint fele a diagnózis utáni három hónapon belül meghal.

Geoff is későn kapta meg a rákos kórképet

A háromgyerkekes családapa ugyan ultrahangon és CT-vizsgálaton is átesett, miközben az eredményekre vártak, a sürgősségi osztályon közölték velük, hogy a rák végstádiumú. Ezt követően három héttel később meghalt.

Mielőtt Geoffot diagnosztizálták, nem sokat tudtunk a hasnyálmirigyrákról. Csak annyit, hogy gyakorlatilag halálos ítélet, mert mire észreveszik, általában már túl késő

