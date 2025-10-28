13 alkalommal küldték haza az orvosok a fiatal nőt, harmadik stádiumú rákban szenvedett

Egy 19 éves lánynak egyedül kellett megküzdenie az életéért, miközben az orvosok újra és újra hazaküldték, és egy pillanatra sem vették komolyan a panaszait. Két éven át kereste azt az orvost, aki végre segíteni tud rajta, ám a helyes diagnózis felállítása előtt összesen 13 alkalommal utasították el. A fiatal harmadik stádiumú rákos betegségben szenvedett, de senki sem vette komolyan.

A házorvos nem vette komolyan a harmadik stádiumú rákos betegség tüneteit

Fotó: Facebook/Lisa Tanner

Harmadik stádiumú rákos betegség rejtőzött a tünetek mögött

Milli Tanner 19 éves volt, amikor súlyos fájdalmat kezdett el megtapasztalni a hasában. Az orvosok azt mondták a lánynak, hogy valószínűleg aranyér, irritábilis bélszindróma vagy menstruációs problémák okozzák a fájdalmat és a rossz érzést.

A szakemberek úgy gondolták, hogy a lány túl fiatal a rákos megbetegedések kialakulásához, ezért nem végezték el szükséges teszteket. Néhány alkalommal az orvos egyenesen azt állította, hogy lány felelős az egészségügyi problémáiért.

Azt mondták, hogy talán túl sokat ittam az előző este, és az irritálta a gyomromat.

A lány erős hasi és alsó háti fájdalmat tapasztalt, ezen felül vér is volt a székletében. A tünetek nem aggasztották az orvosokat de a lány tudta, hogy baj van. 2021 júniusa és 2023 novembere között a lány elmondása szerint 13 alkalommal járt háziorvosnál és a sürgősségire is elment, de mégsem találták meg a probléma forrását.

Milli végül online rendelt magának egy széklet immunokémiai tesztet, amely a székletben a vastagbélrákra utaló apró vérnyomokat keresi. A pozitív teszt végre meggyőzte a háziorvosát, hogy adjon neki beutalót vastagbéltükrözésre.

A sürgős kolonoszkópia után borzalmas hírt kapott: a bélrák átterjedt a nyirokcsomóira, és már a harmadik stádiumban volt. A lány azóta kemoterápián, sugárterápián és műtéten esett át, többévnyi harc után ma már gyógyultan éli az életét.

A lány azt tanácsolja mindenkinek, hogy merjenek kiállni magukért az orvosi rendelőben, hiszen saját testünket mi ismerjük a legjobban, nem az orvosok – írja a Unilad.