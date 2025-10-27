Az orvos megesküdött, hogy semmi baja – ciszták növekedtek benne

Egy nő szerint kezelő orvosa egész évi nyugdíjára megesküdött, hogy tüneteit csak a szorongás okozza. Menstruációjára fogta a fájdalmakat, az orvos szerint mindössze az volt okolható mindenért. Végül kiderült az igazság, ami merőben eltért ettől a diagnózistól.

Az orvos szorongásnak hitte a lány tüneteit / Fotó: rawpixel.com / Chanikarn Thongsupa / freepik.com / Illusztráció

Az orvos azt hitte, csak szorong, de sokkal súlyosabb dolog derült ki

Natalie Gore már 11 éves kora óta fájdalmas menstruációs időszakokat él meg, ami miatt sokszor járni alig bír és orvoshoz járkál. A 23 éves nő nemrég zokogva tartózkodott az orvosi rendelőben, ahol azt mondták neki, a szorongása miatt él át ekkora fájdalmakat.

Miután több orvosi látogatás után is azt érezte, hogy senki nem figyel rá, követelte, hogy utalják be nőgyógyászhoz. Később viszont már 30 percenként ázott át betétje, így egyéb megoldás híján magánrendelésre ment.

Miközben a diagnosztikai laparoszkópjára várt, szeptember 18-án, gyötrő gyomorfájdalmak jelentkeztek nála, így kórházba vitték. Ott az orvosok sürgősségi műtétet végeztek rajta, miután felfedeztek egy nagy megrepedt cisztát a petefészkében. Azt gondolja, hogy az éveken át tartó fájdalom megelőzhető lett volna, ha már az elején komolyan veszi az orvos.

Natalie most másokkal is megosztja történetét, hogy arra ösztönözze őket, hogy akkor is keressenek megoldást, ha elküldik őket.

Az évek során több orvos is elutasított, de a hölgyet, aki ezeket a dolgokat mondta, már többször is felkerestem a probléma miatt

- idézi a szavait a Mirror.

Elmondása szerint már fiatalkorában is fájt a lába és a háta. Az évek folyamán ez rosszabb lett, szorongani is elkezdett. Mikor az orvos többször is ezt okolta tüneteiért, elkeseredett lett, mert nem javult állapota és úgy érezte senki nem figyel rá. „Próbálj meg jógázni és mély levegőt, biztos vagyok benne, hogy az segíteni fog. Teljesen normális, hogy a nőknek ilyeneken kell keresztülmenniük” - tanácsolta neki az orvos.

Mikor megműtötték a lányt eltávolították a cisztát, valamint a gyulladt vakbelét és felfedezték, hogy a medencéjénél endometriózisa van. A műtét előtt a fájdalma annyira gyötrő volt, hogy Natalie elájult tőle. Később kiderült, hogy ekkor repedt meg a ciszta. A méretéből adódóan nagy valószínűséggel már régóta ott lehetett a ciszta.