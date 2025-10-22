RETRO RÁDIÓ

Szorongásnak hitték a tünetet: Rémes kór támadta meg a kisfiút

A betegség ellenére sem adja fel. Hatalmas harcot vív a fiú.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 12:00
műtét daganat kisfiú

Egy 14 éves brit fiú, Alex Costa-Veiga több mint egy éven át szenvedett reggeli hányingerrel, szédüléssel és egyensúlyzavarral, mielőtt az orvosok végül kimondták a lesújtó diagnózist: rosszindulatú agydaganata, medulloblasztómája van.

Fiú
Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Édesanyja, Melanie Costa-Veiga eleinte azt hitte, a tüneteket az okozza, hogy Alex nehezen alkalmazkodik az új iskolához. 

Reggelente hányingere volt, néha tényleg hányt is, de utána egész nap tele volt energiával. Azt gondoltam, biztosan csak izgul a suli miatt

 – idézte fel. A család több orvost is felkeresett, készült vérkép, ultrahang, sőt gyermekorvosi vizsgálatok is, de semmi sem utalt komoly bajra.

Aztán 2023 karácsonya előtt Alex kettős látásra kezdett panaszkodni. A szemvizsgálat után az optikus sürgősen kórházba irányította a családot, ahol egy CT-felvétel végül felfedte a súlyos igazságot: egy daganat nőtt a kisfiú agyában, ami elzárta a folyadékáramlást, nyomta a látóideget és a kisagyat – ez okozta a hányást, a szédülést és a látászavart.

Amikor megláttam a felvételt, minden értelmet nyert. Először teljesen lebénultam, aztán elöntött a félelem. Egy anya mindent megtenne, hogy megvédje a gyermekét, de ott és akkor teljesen tehetetlen voltam

 – mondta Melanie.

Alexet december 24-én sürgősséggel megműtötték: ideiglenes söntöt kapott, hogy csökkentsék az agynyomást, majd három nappal később tízórás műtéttel eltávolították a daganatot. Néhány nappal később kiderült, hogy a rák átterjedt, ám az orvosok bizakodtak, mivel ez a típus jól reagál a kezelésekre.

Az elkövetkező hetekben Alexnek öt agyműtéten kellett átesnie, mire végül egy programozható sönttel sikerült stabilizálni az állapotát. A beavatkozások után poszterior fossa-szindróma alakult ki nála, amely átmenetileg befolyásolta a beszédét és az érzelmi reakcióit.

A fiú ezután 60 sugárkezelésen és négy kemoterápiás cikluson esett át. 

A harmadik ciklusra annyira legyengült, hogy alig tudta felemelni a fejét. Felfoghatatlan, mennyire kimerítő ez egy gyerek számára

 – mondta az édesanya.

Ma Alex kerekesszékkel közlekedik, bal oldala gyengébb, szemén prizmás lencsét visel, és 2026 elején újabb műtét vár rá a látása helyreállítására. A kezelések következtében a növekedési hormonjai is károsodtak, így hormonpótlásra lesz szüksége, írja a People.

Ennek ellenére Melanie szerint a fia hihetetlenül erős: 

Alex bátor, vicces és elképesztően kitartó. Igen, más lett – lassabban beszél, kerekesszékben ül –, de továbbra is ugyanaz a fiú. Minden nap hálásak vagyunk, hogy még velünk van. Vannak gyerekek, akik már nincsenek. Mi a kis győzelmeket is megünnepeljük

 

