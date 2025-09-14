Különös páros: „Két méter magas vagyok, a férjem 160 centi magas – Az emberek nevetnek rajtunk, de nincs magassági limit a szerelmünkben”

Elisany da Cruz Silva óriásnövésűnek született, amely egy rendkívül ritka betegség és a növekedési hormonok túltengése okozza az agyalapi mirigyben nőtt tumor következtében. A teljes test fejlődésére kihatással van a növekedési hormon: túlzott mértékben nőnek tőle az izmok, a csontok és a kötőszövetek egy abnormális magasságot kölcsönözve az elszenvedőjének.

Francinaldo nagyon hamar beleszeretett a lányba Fotó: Facebook

A brazil influenszernek nehézséget okozott betegsége az ismerkedésben, főleg, ha a szemkontaktus felvételéről volt szó. De amikor először találkozott férjével, Francinaldo da Silva Carvalhóval 8 évvel ezelőtt, azonnal működött a kémia. Francinaldo nagyon hamar beleszeretett a lányba.

„Ő egy gyönyörű ember” – mondta egy YouTube-interjúban. „Igen, magas, de nagyon szép, és gyönyörű az arca”.

Két évvel később házasodtak össze, és nagyon hamar családot alapítottak. Egy kisfiút, Angelót üdvözölhettek először családjuk körében, aki most 3 éves. Azonban a szerető kapcsolatuk nem mindig volt könnyű – a párt sokszor érik bántások az interneten és a való életben is egyaránt.

„Amikor utcára megyünk, látjuk, hogy az emberek bámulnak és grimaszolnak ránk” – mondja Elisany. „Látszik, hogy akkor is megítélnek, ha nem mondanak semmit.”

Sokszor túl sok volt velünk szemben az emberek előítélete, emiatt sokat szenvedtem és depressziós is voltam

– vallotta be a nő.

Még családjaik is figyelmeztették őket a kapcsolatuk lehetséges viszontagságaira. Francinaldo családja rögtön bevallotta, hogy furcsának találták a kapcsolatukat a magasság különbség miatt.

De amint meglátták, hogy őket egymásnak teremtette az ég, áldásukat adták a kapcsolatra.

„Csodálatosnak gondolom, ahogy hárman együtt éldegélnek” – mondta a férfi anyja.

Magasság ide vagy oda – Ez a szerelem az égben köttetett

Orvosai figyelmeztették Elisanyt, hogy talán sosem szülhet szokványos módon. Sajnos első ikerterhessége tragédiával végződött, amikor elvetélt.

Mindig nagy álmom volt, hogy anya legyek. Ezért amikor az orvos közölte, hogy elvesztettem a kicsiket, az borzasztóan lesújtott

– vallotta be a nő. Azonban madarat lehetett volna fogatni a házaspárral, amikor kiderült, hogy újra terhes a kis Angelóval – írja a New York Post.