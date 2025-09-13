"Mi tudjuk, mit vállaltunk" - rengeteg kritikát kap a házaspár 26 év korkülönbségük miatt

Egy texasi bárban bontakozott ki az a szokatlan szerelem, ami már több mint 10 év távlatában is rengeteg kritikát vált ki az emberekből. Bár eleinte még szülei is kételkedtek a 22 éves lány döntésében, aki egy 48 éves férfiba szeretett bele, a 26 év korkülönbség egyáltalán nem állította meg őket.
Amikor Aundrea Griffin először meglátta Kent a zsúfolt táncparketten egy texasi bárban 2009-ben, fogalma sem volt róla, hogy jövőbeli férjével találkozott. A korkülönbségről ekkor még fogalma sem volt.
Aundrea akkor 22 éves volt, és épp visszaköltözött az anyjához, miután Kaliforniában élt és dolgozott. Ken, aki akkoriban 48 éves volt, szintén nemrég költözött vissza a környékre, miután édesapjánál agydaganatot diagnosztizáltak.
Olyan úriember volt. Még csak a számomat sem kérte el, én pedig a barátnőmmel átmentem egy másik bárba, és miközben sétáltunk kifelé, mondtam neki: "Oké, örülök, hogy megismertelek. Szia."
- emlékszik vissza Aundrea, aki aznap este egy barátjával találkozott élete párjával.
Arra gondoltam: "Ez a férfi nem beszélgetett velem egy órán át csak azért, hogy ne kérje el a számomat." Így hát visszamentem, és mondtam neki: "Nem fogod elkérni a számomat?" Mire ő: "Nincs nálam a telefonom, kint van a kocsiban, és nem akartam udvariatlan lenni." Nem ehhez voltam szokva.
- tette hozzá a fiatal nő, aki másnap már egy vacsorát beszélt le Kennel.
Aundrea édesanyja eleinte fenntartásokkal kezelte a kapcsolatot, különösen, mivel Ken idősebb volt nála. Mindezek ellenére a fiatal nő úgy gondolta, nem lehet rossz ember, ugyanis korábban katona volt, aki azóta nyugdíjas ezredes lett a légierőnél.
A páros kapcsolata gyorsan kibontakozott, Aundrea hamarosan Kenhez költözött, és 2009 decemberének végére már közös gyermeküket várta. A házasság viszont más kérdés volt.
Nagyon zavart, mert azt gondoltam: "Gyermeked van tőlem. Együtt élünk." Azonban ő már volt házas, és elégedett volt úgy, ahogy voltunk, nem érezte szükségét az esküvőnek. Ez egy időre megnehezítette a kapcsolatunkat, mert én nem akartam házasság nélkül élni, több gyermeket is szerettem volna. Végül megértette.
- magyarázta Aundrea.
Mostanra, közel 16 év együttlét után, amelyekből 11-et házasként töltöttek, öt gyermekük van, és érkezik a hatodik. A nagycsaládjuk és a közel 26 év korkülönbségük miatt Aundrea követőtábora is jelentősen megnőtt közösségi média-oldalain, bár már 13 éve elkezdett posztolni. Természetesen mint mindenhol itt is vegyes kritikákat kapnak kapcsolatuk miatt.
Vicces visszanézni a régi és mostani videóinkat, mert az emberek nem tudják a teljes történetet. Sokan mondják: "Csak a pénz miatt van vele." Nem tudják, mióta vagyunk együtt. "Minden gyerek az övé?" Igen. "Volt gyereke az előző házasságból?" Nem. "Volt már házas?" Igen. Ezek a leggyakoribb kérdések, amiket újra és újra feltesznek.
Bár sok komment csak kíváncsiságból születik, Aundrea szerint akadnak kegyetlen és vad hozzászólások is, ezek közül az édesanyát mélyen érintik azok, amelyek a gyerekeiket emlegetik.
"Apjuk nélkül fognak felnőni." Ezt rengetegszer olvasom. Ez bánt, mert mi tudjuk, mit vállaltunk.
Mindezek ellenére számára a legfontosabb a kapcsolat, amit Ken és a gyerekek adnak.
A kapcsolatuk előnyei szerinte messze felülmúlják a nehézségeket is.
A legjobb az, ahogy a gyerekeinkkel bánik... Ő nem az a férfi, aki szerint mindent nekem kell csinálnom. Vicces, remek mesélő, és szeret velünk lenni.
Most, hogy a hatodik babájukat várják, aki épp Valentin-nap környékén érkezik, Aundrea a jövőre koncentrál, miközben a múltját sem felejti el. Nyíltan beszél arról a közösségi médiában, hogy tizedik osztályban otthagyta a középiskolát, és később szerzett végzettséget.
Mindig azt hallottam: "Ostoba vagy. Semmire sem viszed." Egy idő után el is hiszed. Akkoriban úgy gondoltam: "Élem a legjobb életem, dolgozom, és kész. Nem kell diploma."
Miután azonban megszületett az első gyermekük, Hayden, megváltozott a véleménye az oktatásról és főiskolára ment. A nagy korkülönbség ellenére a páros új fejezetet nyitott a családalapítással az életükben, és mára már próbálják kizárni a kívülről érkező negatív kritikákat - írta a People.
