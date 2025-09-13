"Mi tudjuk, mit vállaltunk" - rengeteg kritikát kap a házaspár 26 év korkülönbségük miatt

Amikor Aundrea Griffin először meglátta Kent a zsúfolt táncparketten egy texasi bárban 2009-ben, fogalma sem volt róla, hogy jövőbeli férjével találkozott. A korkülönbségről ekkor még fogalma sem volt.

A nagy korkülönbség ellenére gyorsan kivirágzott a páros kapcsolata. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash

Aundrea akkor 22 éves volt, és épp visszaköltözött az anyjához, miután Kaliforniában élt és dolgozott. Ken, aki akkoriban 48 éves volt, szintén nemrég költözött vissza a környékre, miután édesapjánál agydaganatot diagnosztizáltak.

Olyan úriember volt. Még csak a számomat sem kérte el, én pedig a barátnőmmel átmentem egy másik bárba, és miközben sétáltunk kifelé, mondtam neki: "Oké, örülök, hogy megismertelek. Szia."

- emlékszik vissza Aundrea, aki aznap este egy barátjával találkozott élete párjával.

Arra gondoltam: "Ez a férfi nem beszélgetett velem egy órán át csak azért, hogy ne kérje el a számomat." Így hát visszamentem, és mondtam neki: "Nem fogod elkérni a számomat?" Mire ő: "Nincs nálam a telefonom, kint van a kocsiban, és nem akartam udvariatlan lenni." Nem ehhez voltam szokva.

- tette hozzá a fiatal nő, aki másnap már egy vacsorát beszélt le Kennel.

Aundrea édesanyja eleinte fenntartásokkal kezelte a kapcsolatot, különösen, mivel Ken idősebb volt nála. Mindezek ellenére a fiatal nő úgy gondolta, nem lehet rossz ember, ugyanis korábban katona volt, aki azóta nyugdíjas ezredes lett a légierőnél.

A korkülönbség ellenére is szárnyra kapott a kapcsolat

A páros kapcsolata gyorsan kibontakozott, Aundrea hamarosan Kenhez költözött, és 2009 decemberének végére már közös gyermeküket várta. A házasság viszont más kérdés volt.

Nagyon zavart, mert azt gondoltam: "Gyermeked van tőlem. Együtt élünk." Azonban ő már volt házas, és elégedett volt úgy, ahogy voltunk, nem érezte szükségét az esküvőnek. Ez egy időre megnehezítette a kapcsolatunkat, mert én nem akartam házasság nélkül élni, több gyermeket is szerettem volna. Végül megértette.

- magyarázta Aundrea.

Mostanra, közel 16 év együttlét után, amelyekből 11-et házasként töltöttek, öt gyermekük van, és érkezik a hatodik. A nagycsaládjuk és a közel 26 év korkülönbségük miatt Aundrea követőtábora is jelentősen megnőtt közösségi média-oldalain, bár már 13 éve elkezdett posztolni. Természetesen mint mindenhol itt is vegyes kritikákat kapnak kapcsolatuk miatt.

Vicces visszanézni a régi és mostani videóinkat, mert az emberek nem tudják a teljes történetet. Sokan mondják: "Csak a pénz miatt van vele." Nem tudják, mióta vagyunk együtt. "Minden gyerek az övé?" Igen. "Volt gyereke az előző házasságból?" Nem. "Volt már házas?" Igen. Ezek a leggyakoribb kérdések, amiket újra és újra feltesznek.

Bár sok komment csak kíváncsiságból születik, Aundrea szerint akadnak kegyetlen és vad hozzászólások is, ezek közül az édesanyát mélyen érintik azok, amelyek a gyerekeiket emlegetik.

"Apjuk nélkül fognak felnőni." Ezt rengetegszer olvasom. Ez bánt, mert mi tudjuk, mit vállaltunk.

Mindezek ellenére számára a legfontosabb a kapcsolat, amit Ken és a gyerekek adnak.