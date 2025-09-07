„Miután sokat küzdöttem a kapcsolatunk rendbetételéért, rájöttem, hogy még mindig ki akarok szabadulni!”

A nő hosszú ideig próbálta helyrehozni a kapcsolatát, de mostanra rájött, hogy valójában ki akar lépni belőle. Néhány évvel ezelőtt a párja olyan dolgot tett, ami nagyon megbántotta. Túlságosan közel került egy másik lányhoz, és bár nem történt köztük szex, rengeteg flörtölés, üzenetváltás és titkos találkozó zajlott. Ő biztos volt benne, hogy ha nem derül fény rá, abból teljes értékű viszony lett volna. Nagyon fájt neki a történtek sora, gondolkodott is a szakításon, de mivel szerelmes volt, még egy esélyt adott a fiúnak.

A nő sokáig küzdött a kapcsolatért, majd idő után úgy érezte, hogy elég volt Fotó: Pexels/Illusztráció

A nő érzései megváltoztak idővel...

A bizalom visszaépítése azonban sosem volt könnyű. Bár úgy tűnt, rendben mennek a dolgok, nemrég újra felszakadtak a sebek. A párja többnapos munkaútra ment, ami benne különösen erős bizonytalanságot váltott ki, mivel a korábbi lány is munkahelyi kapcsolaton keresztül került közel hozzá. A fiú azt állította, hogy az út kizárólag munkáról szól, ám a közösségi médiában bulizásról, klubozásról és ivásról szóló fotókat látott.

Amikor rákérdezett, a fiú dühösen és védekezően reagált, paranoidnak nevezte, és egyáltalán nem érdekelte, mit érez. Ekkor történt valami benne, mintha egy villanykapcsolót felkapcsoltak volna, mivel rájött, hogy nem akar olyan kapcsolatban élni, ahol állandóan bizonytalan és bizalmatlan. Meglepő módon nem szomorúságot, hanem megkönnyebbülést és izgatottságot érzett a továbblépés gondolatától.

A The Mirror párkapcsolati tanácsadója, Coleen Nolan szerint teljesen természetes, hogy a nő hirtelen rájött, nem akar többé a kapcsolatban maradni. Nem furcsa, ha egy ponton megvilágosodik valaki, és tisztán látja, hogy soha nem fog tudni százszázalékosan megbízni a társában. A férfi viselkedése az utazás alatt, majd a védekező, támadó reakciói egyértelmű ébresztőt jelentettek. A szakértő úgy fogalmazott, hogy ilyenkor olyan érzés, mintha „leesne a tantusz” – hosszú szenvedés után hirtelen kitisztul a kép.

Coleen végül hozzátette, hogy van, hogy egy árulást, egy megingást egyszerűen nem lehet feldolgozni, még akkor sem, ha valaki nagyon szeretné. Ilyenkor a legjobb és legbölcsebb döntés a szakítás, mert csak így szabadulhat fel, és találhatja meg újra az önbizalmát és a lelki békéjét.