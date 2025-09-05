Hoppá! Alig mondták ki a válást, máris újra nősülni akar a világsztár

A sztár exe teljesen kiborult ezektől a híresztelésektől.
Sokkot kapott a világ, amikor 2023-ban a világsztár, Hugh Jackman és felesége, Deborra-Lee Furness bejelentette, a házasságuk véget ért. A sztárpár 27 évig élt házasságban és két gyermeket fogadtak örökbe, ráadásul addig Hollywood álompárjának tartották őket, így ez mindenkit váratlanul ért.
Idővel azonban több információ is napvilágot látott: eszerint a szakításban nagy szerepe volt annak, hogy az X-Men-filmek sztárja állítólag viszonyba kezdett a kolléganőjével, Sutton Fosterrel, aki akkoriban szintén házas volt. A színésznő időközben maga is beadta a válást, míg Jackman és Furness házasságát hivatalosan idén júniusban bontották fel. Hugh Jackman és Sutton Foster azóta is egy párt alkot, mi több, a pletykák szerint a színész már meg is kérte új szerelme kezét - írja a Life.hu.
Deb azóta várja, hogy Hugh és Sutton bejelentsék az eljegyzésüket, mióta véglegesítették a válásukat, de ez nem teszi könnyebbé a helyzetet
- súgta meg egy bennfentes, miután a 69 éves Deborra-Lee Furnesst Hamptonsban látták, amint épp rosszkedvűen sétál. A forrás szerint ez arra utalhat, hogy Furness is értesülhetett a volt férje állítólagos eljegyzéséről.
Az eljegyzésről szóló pletykák egyébként azután röppentek fel, miután egymástól független források azt állították, Jackman közeli barátai arra kérték a sztárt, hogy a 387 millió dolláros válása után inkább kössön házassági szerződést, mielőtt legközelebb kimondja a boldogító igent. Hogy mindebből mi igaz, az majd idővel elválik, a közeljövőben azonban biztosan nem kerül sor menyegzőre, mivel Sutton Foster hivatalosan még nem vált el egykori férjétől, a forgatókönyvíró Ted Griffintől.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.