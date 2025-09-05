Hoppá! Alig mondták ki a válást, máris újra nősülni akar a világsztár

Sokkot kapott a világ, amikor 2023-ban a világsztár, Hugh Jackman és felesége, Deborra-Lee Furness bejelentette, a házasságuk véget ért. A sztárpár 27 évig élt házasságban és két gyermeket fogadtak örökbe, ráadásul addig Hollywood álompárjának tartották őket, így ez mindenkit váratlanul ért.

Alig vált el, máris újraházasodna a világsztár, Hugh Jackman / Fotó: GETTY IMAGES / HOT! MAGAZIN

Idővel azonban több információ is napvilágot látott: eszerint a szakításban nagy szerepe volt annak, hogy az X-Men-filmek sztárja állítólag viszonyba kezdett a kolléganőjével, Sutton Fosterrel, aki akkoriban szintén házas volt. A színésznő időközben maga is beadta a válást, míg Jackman és Furness házasságát hivatalosan idén júniusban bontották fel. Hugh Jackman és Sutton Foster azóta is egy párt alkot, mi több, a pletykák szerint a színész már meg is kérte új szerelme kezét - írja a Life.hu.

Deb azóta várja, hogy Hugh és Sutton bejelentsék az eljegyzésüket, mióta véglegesítették a válásukat, de ez nem teszi könnyebbé a helyzetet

- súgta meg egy bennfentes, miután a 69 éves Deborra-Lee Furnesst Hamptonsban látták, amint épp rosszkedvűen sétál. A forrás szerint ez arra utalhat, hogy Furness is értesülhetett a volt férje állítólagos eljegyzéséről.

Sources claimed the 'Wolverine' star's romance with Sutton Foster has delivered another blow to his 'heartbroken' ex-wife. https://t.co/t0ITtkPjb4 — Radar Online (@radar_online) September 3, 2025