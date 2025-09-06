Most derült ki: Giorgio Armani és Diána hercegné különleges kapcsolata mindenkit meglepett

Amikor a hír megjelent a közösségi médiában, hogy Giorgio Armani 91 évesen elhunyt ezen a héten, divatikonok, modellek és hírességek ezrei gyászolták a tragikus veszteséget. Két ember személye azonban sokak számára meglepő volt.

Giorgio Armani különleges dologgal készült Diána hercegné számára. Fotó: AFP

Diána hercegné unokahúgai, Lady Kitty Spencer és Lady Amelia Spencer nyilvánosan fejezték ki részvétüket, ami újra előtérbe hozta, hogy a világhírű olasz tervezőnek kevéssé ismert kapcsolata volt a néhai hercegnével.

Diána hatalmas rajongója volt Armani munkáinak, és az 1997-es halálának éjszakáján is egy Armani kabátot viselt. A divattervező később elárulta, hogy éppen egy egyedi ruhát készített a királyi család tagjának tragikus és váratlan halála előtt.

Úgy tűnt, hogy megtalálta a saját stílusát, szigorúan kontrollálva minden kísértést a túlzások irányába, és inkább a letisztult, modern vonalakat kedvelve, amelyek kiemelték csodálatos arcát és alakját egy nagyon is korszerű módon... Pontosan ezt próbáltam hangsúlyozni azzal a ruhával, amit éppen neki készítettem. Érdemes megjegyezni, hogy ő maga választotta ki a tervet, a legegyszerűbbet azok közül a vázlatok közül, amiket küldtem neki.

- lelkesedett Diána stílusfejlődéséről 2017-ben Armani.

Giorgio Armani örült, hogy Diána hercegnő minden új dologra nyitott volt

Míg Diána a királyi család tagjaként gyakran viselt elegáns brit tervezők által készített ruhákat, válása után merészebb darabokat kezdett hordani. A halála előtti években olasz és francia divatházak, például a Versace, a Dior és az Armani kreációit öltötte magára.

Az Armani Group csütörtökön jelentette be, hogy a divatikon békésen hunyt el családja körében.

Ebben a vállalatban mindig úgy éreztük, hogy egy család részei vagyunk. Ma mélyen érezzük azt az űrt, amit az hagyott maga után, aki megteremtette és szenvedéllyel, vízióval, odaadással táplálta ezt a családot. Azonban éppen az ő szellemiségében vállaljuk mi, alkalmazottak és a családtagok, akik mindig mellette dolgoztunk, hogy megőrizzük, amit felépített, és tisztelettel, felelősséggel és szeretettel visszük tovább a céget az ő emlékére.

- írták közleményükben.