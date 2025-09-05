Egy legendát gyászolnak: így búcsúztak a sztárok Giorgio Armanitól

Az ikonikus divattervező 91 éves volt.
A minap érkezett a hír, hogy 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani. A legendás olasz divattervező a hírek szerint a családja körében távozott, és nem sokkal a halála továbbra is dolgozott, hogy még nagyobbá tegye híres divatmárkáját, a róla elnevezett Armanit.
Giorgio Armani halála az egész világot gyászba borította: a karrierje során számtalan rajongóra tett szert világszerte, valamint több híresség barátságát is elnyerte, akik a szomorú hír bejelentését követően sorra tisztelegtek az emléke előtt a közösségi médiában - írja a Bors, külföldi forrásra hivatkozva.
A világ ma elveszített egy óriást. Történelmet írt, és örökre emlékezni fogunk rá
- írta egy másik híres divattervező, Donatella Versace, aki az elsők közt reagált a gyászhírre.
A divatvilág egy igazi legendát veszített el Giorgio Armani személyében – egy vizionárius tervezőt, akinek öröksége örökké élni fog. Megtiszteltetésnek érzem, hogy a barátomnak nevezhettem
- tisztelget barátja emléke előtt Victoria Beckham, de a brit Vogue korábbi főszerkesztője, Edward Enninful és Russell Crowe színész is megható sorokban búcsúzott.
A hírek szerint a legendás divattervezőt szombaton ravatalozzák fel Milánóban, a temetését pedig vasárnap tartják meg, szűk családi körben.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.