Egy legendát gyászolnak: így búcsúztak a sztárok Giorgio Armanitól

Az ikonikus divattervező 91 éves volt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 09:40
család híresség Giorgio Armani karrier gyász búcsú

A minap érkezett a hír, hogy 91 éves korában elhunyt Giorgio Armani. A legendás olasz divattervező a hírek szerint a családja körében távozott, és nem sokkal a halála továbbra is dolgozott, hogy még nagyobbá tegye híres divatmárkáját, a róla elnevezett Armanit.

Búcsúznak a sztárok a legendás Giorgio Armanitól / Fotó: AFP

Giorgio Armani halála az egész világot gyászba borította: a karrierje során számtalan rajongóra tett szert világszerte, valamint több híresség barátságát is elnyerte, akik a szomorú hír bejelentését követően sorra tisztelegtek az emléke előtt a közösségi médiában - írja a Bors, külföldi forrásra hivatkozva.

A világ ma elveszített egy óriást. Történelmet írt, és örökre emlékezni fogunk rá

- írta egy másik híres divattervező, Donatella Versace, aki az elsők közt reagált a gyászhírre.

A divatvilág egy igazi legendát veszített el Giorgio Armani személyében – egy vizionárius tervezőt, akinek öröksége örökké élni fog. Megtiszteltetésnek érzem, hogy a barátomnak nevezhettem

- tisztelget barátja emléke előtt Victoria Beckham, de a brit Vogue korábbi főszerkesztője, Edward Enninful és Russell Crowe színész is megható sorokban búcsúzott.

A hírek szerint a legendás divattervezőt szombaton ravatalozzák fel Milánóban, a temetését pedig vasárnap tartják meg, szűk családi körben.

 

 

 

