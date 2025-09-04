RETRO RÁDIÓ

Gyászol a divatvilág: elhunyt a legendás Giorgio Armani

Giorgio Armani 91 éves volt.

A Daily Mail írja, hogy 91 éves korában elhunyt az ikonikus divatguru, Giorgio Armani.

Giorgio Armani
Giorgio Armani / Fotó: AFP

Az olasz tervező békében, családi körben hunyt el, még az utolsó napjain is dolgozott, hogy divatmárkáját még nagyobbá tegye. Giorgio Armani utolsó kívánsága az volt, hogy egy privát ceremónia keretein belül búcsúzzanak tőle, ezt pedig teljesíteni fogják a szerettei. Rengetegen gyászolják őt, nevét örökké a legnagyobbak között fogják emlegetni a divatszakmában.

 

