Gyümölcs alapú vegyület segíthet természetesen a fogínybetegség ellen

A világ népességének a felét érinti fogíny betegség. A gyümölcs alapú vegyület akár felválthatja az antibiotikumos kezelést is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.24. 12:30
vizsgálat antibiotikum fogorvos

Egy gyümölcs alapú vegyület segíthet a jövőbeni fogproblémák gyógyításában egy új kutatás szerint. Bár egyelőre embereken még nem végeztek kísérletet, a kutatók már most ígéretes kezelési módnak tartják az új módszert.

Gyümölcs
Néhány gyümölcsben megtalálható vegyület veheti fel a  fogínybetegségek gyógyításában használt antibiotikumok szerepét. Fotó: Pexels

Gyümölcs a fogínyproblémák ellen

Egy új kutatás szerint az almában, füge- és guavalevélben található morin nevű növényi vegyület akár a fogínybetegség kezelésében is helyettesítheti az antibiotikumokat. A brazil São Paulo State University kutatói laboratóriumi vizsgálatokban tesztelték a morint olyan bakteriális biofilmek ellen, amelyek a fogínybetegséget utánozták, és antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatást találtak. A kutatók szerint a vegyület előnye, hogy természetes, olcsó és könnyen hozzáférhető, ezért potenciálisan biztonságos alternatívát nyújthat a jelenlegi kezelésekhez képest, amelyek gyakran antibiotikumokat vagy agresszív vegyszereket alkalmaznak - olvasható a Fox News cikkében.

A morint por formájában dolgozták fel, a tejpor készítéséhez hasonló eljárással, hogy a szájban kontrollált, lassú felszabadulást biztosítson, és így hosszabb ideig maradjon aktív. A kutatók a vegyületet nátrium-algináttal és gellan gumival kombinálták, amelyek védik a morint a túl gyors lebomlástól, és lehetővé teszik, hogy a fogakon és az ínyen hosszabb ideig tapadjon, így hatékonyabban küzd a baktériumok ellen. A laboratóriumi vizsgálatok során az is kiderült, hogy a morin csökkenti a gyulladást és segíti a száj mikrobiomjának egyensúlyát, ami különösen fontos a fogínybetegség kialakulásának megelőzésében.

A finom morinport fogkrémekbe, szájvizekbe vagy akár rágógumikba lehetne beépíteni. Ez nemcsak a hagyományos tisztítási módszereket egészítheti ki, hanem különösen hasznos lehet mozgáskorlátozott emberek, idősek vagy speciális igényű betegek számára, akik nehezen tudják rendesen ápolni fogaikat. A kutatók célja, hogy egy biztonságos, kellemes ízű és nagy tételben gyártható terméket hozzanak létre, amely nem okoz a jelenlegi kezelésekhez kapcsolódó hátrányokat, mint például a fog elszíneződése, ízváltozás vagy a fogkő felhalmozódása.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy bár a morin ígéretesnek tűnik, emberi klinikai vizsgálatokra van szükség, hogy igazolják a hatékonyságát és biztonságosságát. A New York-i fogszakorvos, Dr. Richard Nejat szerint a kutatás izgalmas irányváltást jelez a természetes, antibiotikum-mentes fogászati kezelések felé, ugyanakkor figyelmeztet, hogy a száj komplex ökoszisztéma, és fontos megérteni a vegyület hosszú távú hatását a mikroflórára és más kezelésekkel való kölcsönhatását. Dr. Ilona Fotek, holisztikus fogorvos pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a „természetes” címke önmagában nem jelent automatikusan biztonságot, főleg emberi adatok nélkül. Hozzátette, hogy az ilyen kutatások gyakran DIY trendeket indítanak a közösségi médiában, ami több kárt okozhat, mint hasznot.

A WHO szerint a fogínybetegség a világ népességének közel felét érinti, és jelentős terhet ró a globális szájüregi egészségre. A morin alapú, növényi készítmények kifejlesztése ezért fontos lépés lehet a természetes, hatékony és antibiotikum-mentes prevenció és kezelés irányába.

 

