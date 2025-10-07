RETRO RÁDIÓ

Fogorvos végezte a plasztikai műtétet: belehalt a népszerű influenszer

Sebésznek adta ki magát, de valójában csak fogorvos volt a doki. Mégis bevállalta a plasztikai műtétet. Emberéletet követelt a döntése.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.07. 05:30
orvosi hiba fogorvos plasztikai műtét

Fogorvos végzett plasztikai műtétet egy brazil páciensén, aki fél évvel később belehalt a beavatkozásba. A 31 éves áldozat azt remélte, hogy a szeme formáját változtatja meg a beavatkozás, ám a műtét utáni időszakban egyre egyértelműbb lett számára és környezete számára is, mekkora hibát követett el. Csak ekkor derült ki: a doki ugyan megadott egy számot, amivel igazolta, hogy végezhet ilyesféle beavatkozásokat, abból azonban kiderült: köze nem volt a sebészethez, pláne nem a szépészeti beavatkozásokhoz, ugyanis fogászként praktizálhatott volna csupán.

Egy népszerű netes tartalomgyártó és stylist halálát okozta az elfuserált plasztikai műtét
Egy népszerű netes tartalomgyártó és stylist halálát okozta az elfuserált plasztikai műtét  Fotó: Pixabay

Fogász végzett az influenszerrel: fél év alatt vitte el a plasztikai műtét

A brazil divatinfluenszer, Adair Mendes Dutra Junior, akit Instagram-oldalán 120 ezren követtek, tavasszal feküdt kés alá. Eleinte úgy tűnt, minden rendben van, azonban napokkal a szemplasztikát követően elkezdett felduzzadni az arca, zúzódások jelentek meg és fertőzések támadták meg. Még néhány nappal a halála előtt is adott egy interjút, amiben arról beszélt: az arca egyik oldalával nem volt semmi baj, a másikkal azonban annál több.

"A jobb oldalon minden rendben volt, de a bal oldalon úgy éreztem, mintha a varrat ki akarná nyomni magát" – magyarázta.

Az influenszer állítólag hónapok óta szenvedett a műtét utóhatásaitól, fertőzésektől, múlt pénteken, október 3-án pedig nehézlégzésre panaszkodott, ami miatt kórházba siettek vele, ahol még aznap életét vesztette. Noha a halál okának hivatalos megállapítása még várat magára, barátai biztosak benne, hogy az elbaltázott plasztikai beavatkozás okozta a vesztét.

Dutra egyébként nem sokkal a halála előtt tett feljelentést az őt megműtő ál plasztikai sebész ellen az orvosi műhiba miatt. A feljelentésben az is szerepel: a doki nem volt hajlandó semmilyen orvosi papírt kiadni az influenszernek a beavatkozásról, hiába kérte – írja a The Sun.

 

