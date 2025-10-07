Fogorvos végezte a plasztikai műtétet: belehalt a népszerű influenszer

Fogorvos végzett plasztikai műtétet egy brazil páciensén, aki fél évvel később belehalt a beavatkozásba. A 31 éves áldozat azt remélte, hogy a szeme formáját változtatja meg a beavatkozás, ám a műtét utáni időszakban egyre egyértelműbb lett számára és környezete számára is, mekkora hibát követett el. Csak ekkor derült ki: a doki ugyan megadott egy számot, amivel igazolta, hogy végezhet ilyesféle beavatkozásokat, abból azonban kiderült: köze nem volt a sebészethez, pláne nem a szépészeti beavatkozásokhoz, ugyanis fogászként praktizálhatott volna csupán.

Egy népszerű netes tartalomgyártó és stylist halálát okozta az elfuserált plasztikai műtét Fotó: Pixabay

Fogász végzett az influenszerrel: fél év alatt vitte el a plasztikai műtét

A brazil divatinfluenszer, Adair Mendes Dutra Junior, akit Instagram-oldalán 120 ezren követtek, tavasszal feküdt kés alá. Eleinte úgy tűnt, minden rendben van, azonban napokkal a szemplasztikát követően elkezdett felduzzadni az arca, zúzódások jelentek meg és fertőzések támadták meg. Még néhány nappal a halála előtt is adott egy interjút, amiben arról beszélt: az arca egyik oldalával nem volt semmi baj, a másikkal azonban annál több.

"A jobb oldalon minden rendben volt, de a bal oldalon úgy éreztem, mintha a varrat ki akarná nyomni magát" – magyarázta.

Az influenszer állítólag hónapok óta szenvedett a műtét utóhatásaitól, fertőzésektől, múlt pénteken, október 3-án pedig nehézlégzésre panaszkodott, ami miatt kórházba siettek vele, ahol még aznap életét vesztette. Noha a halál okának hivatalos megállapítása még várat magára, barátai biztosak benne, hogy az elbaltázott plasztikai beavatkozás okozta a vesztét.

Dutra egyébként nem sokkal a halála előtt tett feljelentést az őt megműtő ál plasztikai sebész ellen az orvosi műhiba miatt. A feljelentésben az is szerepel: a doki nem volt hajlandó semmilyen orvosi papírt kiadni az influenszernek a beavatkozásról, hiába kérte – írja a The Sun.