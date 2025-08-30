Horror a szülőszobán: a bíró szerint még egy benzinkút mosdója is biztonságosabb lett volna

Egy bíró 951 millió dolláros (körülbelül 352 milliárd forintos) kártérítést ítélt egy családnak, olyan rémségeket éltek át egy orvosi műhiba miatt. Egy amerikai, Utah állambeli tárgyalás során született a példátlan ítéletet, amely megállapította, hogy a beperelt kórházban súlyos, katasztrofális hibák történtek.

A bíró 951 millió dolláros kártérítést ítélt meg a családnak az orvosi műhibaperben Fotó: unsplash

Orvosi műhibaper: a bíró szerint a kórház volt a világ legveszélyesebb helye a szülésre

Anyssa Zancanella azt követően perelte be a kórházat, hogy várandóssága kis híján tragédiával végződött 2019 októberében. Zancanellának Salt Lake City közelében folyt el a magzatvize. Saját orvosától órákra volt, ezért párjával, Daniel McMichaellel együtt a West Valley Kórházba siettek. Ahelyett, hogy biztonságos szülésben lett volna része, keresete szerint a nővérek túlzott mennyiségben adtak neki Pitocint, a vajúdást gyorsító gyógyszert. Az anya állítása szerint az orvosok több mint egy napig vártak a császármetszéssel, mire születendő gyermekét, a kis Azaylee-t már megfosztották az oxigéntől, aki így súlyos, visszafordíthatatlan agykárosodást szenvedett.

Ugyan a kislány túlélte, de ma, négyévesen sem beszél, rohamoktól szenved, és 24 órás felügyeletet igényel. Szüleivel egy ágyban alszik, mert nem tud egyedül elaludni, és folyamatosan gyógytornára, valamint foglalkozási terápiára jár.

Azaylee életét ellopták. A miénket is. Elvették tőlünk. Ő csapdába esett. Tudom, hogy a lányom ott van belül, de nem tud kijönni, és erre gondolok minden egyes nap

– mondta az édesanya a bíróságon.

A bíró, Patrick Corum kemény szavakkal illette a kórházat:

„Zancanella jobban járt volna, ha ezt a gyermeket egy benzinkút mosdójában, vagy akár egy afrikai kunyhóban szüli meg, mint ebben a kórházban. Szó szerint ez volt a legveszélyesebb hely a bolygón a számára, hogy világra hozza a gyermekét.”

Corum 951 millió dollárt ítélt meg Zancanellának, McMichaelnek és Azaylee-nek, a hatalmas kártérítés azonban bizonytalan, hogy valóban kifizetésre kerül-e. A magánkórházlánc, amelybe a beperelt intézmény is tartozott, ugyanis hiába volt korábban az USA legnagyobbja, 2024-ben csődbe ment, eladta kórházait, és jogi képviselet nélkül maradt – írja a The Sun.