A szakértő elárulja, mi történik valójában a halál közelében

A halálról beszélni nehéz, de épp ugyanennyire fontos is. Egy végstádiumos ápoló most részleteket osztott meg arról, mire számíthatunk az élet végén.

Nehéz a halálról beszélni, pedig az élet része, és nem árt tisztában lenni azzal, hogy milyen jelek mutatkoznak be az elmúlás pillanataiban Fotó: Freepik

A halálra nem lehet teljesen felkészülni, de jó tudni, mi vár ránk az elmúlás pillanatában

Még egyetlen haláleset is rendkívül nehéz lehet, de talán nincs is hitelesebb forrás, mint egy hospice ápoló. Bár szívfacsaró egy szerettet hospice-ba vinni, azonban a hospice biztosítja, hogy a végsőkig kényelmes környezetben lehessenek, ami némileg könnyebbé teszi a beszélgetést az elmúlásról. A végstádiumos ápoló megosztotta azokat a fontos dolgokat, amiket a haldokló emberek tapasztalnak, mielőtt végleg álomba szenderülnek.

Mi történik a testtel a halál közeledtével?

A halál általában a szív leállásával és a légzés megszűnésével következik be, de előtte számos jel utalhat rá. Sarah Holmes, a Marie Curie UK vezető orvosa elmondta:

Ahogy a test lassul, az ember fáradtabb lesz és többet alszik. Kevesebbet eszik és iszik, ahogy az emésztőrendszer leáll

A vérkeringés lassulásával a bőrszín változhat, a légzés pedig szakaszos, hosszabb szünetekkel történik, ami néha úgy tűnhet, mintha az illető már az utolsó lélegzetét vette volna. „Végül a légzés és a szívverés leáll, majd az agy. Általában nagyon békés folyamat, a legtöbb esetben az emberek egyszerűen elcsendesednek” – tette hozzá.

Milyen gyorsan következik be a halál?

Bár a betegségek időnként elhúzódnak, maga a haldoklás folyamata gyakran rövid. A légzési minták változását követően általában órák vagy legfeljebb napok kérdése, mire a halál bekövetkezik. Holmes hangsúlyozza:

A palliatív ellátás a megélésről, nem a meghalásról szól. Maga a haldoklás rövid – akárcsak a születés, a világ elhagyása is rövid

Hogyan lehet érzelmileg tovább lépni?

A végstádiumú beteg ápolásának stressze és fájdalma után a halál utáni időszak drámaian másnak tűnhet. A palliatív ellátás segít a családoknak elfogadni az új helyzetet, különösen, ha a beteg életkora fiatalabb a vártnál. Holmes szerint:

A végső gondozás egyik legfontosabb része segíteni az embereknek és családjuknak megbékélni a helyzettel. Mindenki másként éli meg a halált. Egyesek elfogadták sorsukat a hospice-ig, mások még küzdenek a valóság elfogadásával. A palliatív ellátás célja a tünetek kontrollálása és a tervek elkészítésének ösztönzése, hogy az emberek az utolsó pillanatig az életre koncentrálhassanak – mondják el, amit akarnak, tegyék meg, ami fontos számukra. Nehezebb, ha vannak elvarratlan szálak vagy befejezetlen ügyek; egyesek békében vannak, mások még küzdenek az elengedéssel

- olvasható a LADbible cikkében.