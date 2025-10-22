Sikeresen legyőzte a halálos betegséget, pár hónappal később örökre elment a fiatal édesanya

Egy évvel ezelőtt kapta meg a pusztító diagnózist egy súlyos betegségről egy fiatal, egygyermekes édesanya, ami arra kényszerítette, hogy bezárja a ruházati üzletét. A kínai Csungkingban élő, 39 éves Chen Meiying, mialatt a mellrákkal folytatott küzdelmet, azzal próbált meg pénzt keresni, hogy élő adásokat indított az interneten, és a nézők adományaiért cserébe énekelt.

Pár hónappal azután, hogy legyőzte a betegséget, hunyt el a fiatal édesanya / Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

Két hónap remisszió után tért vissza a halálos betegség

A nőnek hamarosan több, mint 17 ezer követője lett, akik előtt mindig igyekezett megőrizni a pozitív hozzáállását.

Lehetsz szegény, lehetsz fáradt, de nem lehetsz boldogtalan, mert a boldogtalanság megbetegít

- jelentette ki az egyik videójában Meiying, aki áprilisban már azzal a jó hírrel jelentkezett, hogy az orvosok gyógyultnak nyilvánították. A sors azonban ekkor kegyetlen fordulatot vett, amikor kiderült, hogy az agresszív tripla negatív emlőrák mindössze két hónappal később visszatért. A vizsgálatok áttéteket mutattak ki, vagyis, hogy a rákos sejtek az elsődleges daganatból kiindulva a szervezet további részét is elérték. A rák Meiying csontjaira és belső nyirokcsomóira is átterjedt, így az orvosok már semmit sem tehettek érte. A nő végül október 12-én elhunyt.

A halála előtt Meiying azt mondta, a lánya motiválta őt, aki a középiskola utolsó évfolyamára járt. Ez adott neki erőt ahhoz, hogy egy időre meghosszabbítsa az életét. Utolsó közösségi médiás posztját szeptember 22-én tette közzé, mielőtt négy nappal később kórházba szállították. Meiyinget a szülővárosában temették el: a barátai és a családja, köztük idős édesanyja kísérték el utolsó újtára – írja a The Sun.