Sikeresen legyőzte a halálos betegséget, pár hónappal később örökre elment a fiatal édesanya
Pár hónappal a gyógyulás után sokkoló diagnózist kapott. A fiatal nő folyamatosan dokumentálta a betegséggel vívott küzdelmét.
Egy évvel ezelőtt kapta meg a pusztító diagnózist egy súlyos betegségről egy fiatal, egygyermekes édesanya, ami arra kényszerítette, hogy bezárja a ruházati üzletét. A kínai Csungkingban élő, 39 éves Chen Meiying, mialatt a mellrákkal folytatott küzdelmet, azzal próbált meg pénzt keresni, hogy élő adásokat indított az interneten, és a nézők adományaiért cserébe énekelt.
Két hónap remisszió után tért vissza a halálos betegség
A nőnek hamarosan több, mint 17 ezer követője lett, akik előtt mindig igyekezett megőrizni a pozitív hozzáállását.
Lehetsz szegény, lehetsz fáradt, de nem lehetsz boldogtalan, mert a boldogtalanság megbetegít
- jelentette ki az egyik videójában Meiying, aki áprilisban már azzal a jó hírrel jelentkezett, hogy az orvosok gyógyultnak nyilvánították. A sors azonban ekkor kegyetlen fordulatot vett, amikor kiderült, hogy az agresszív tripla negatív emlőrák mindössze két hónappal később visszatért. A vizsgálatok áttéteket mutattak ki, vagyis, hogy a rákos sejtek az elsődleges daganatból kiindulva a szervezet további részét is elérték. A rák Meiying csontjaira és belső nyirokcsomóira is átterjedt, így az orvosok már semmit sem tehettek érte. A nő végül október 12-én elhunyt.
A halála előtt Meiying azt mondta, a lánya motiválta őt, aki a középiskola utolsó évfolyamára járt. Ez adott neki erőt ahhoz, hogy egy időre meghosszabbítsa az életét. Utolsó közösségi médiás posztját szeptember 22-én tette közzé, mielőtt négy nappal később kórházba szállították. Meiyinget a szülővárosában temették el: a barátai és a családja, köztük idős édesanyja kísérték el utolsó újtára – írja a The Sun.
A tripla negatív emlőrák (TNBC) az emlőrák egy különösen agresszív formája. Más típusokhoz képest a TNBC rendkívül gyorsan fejlődik, kevesebb kezelési lehetőség van rá, és általában kisebb a gyógyulási esély is. A TNBC ötéves túlélési aránya körülbelül 77 százalék, szemben az emlőrák összességében mért 91 százalékával.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre