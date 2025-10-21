Saját életét mentette meg a magánséf, az orvosok hazaküldték – valójában szörnyű betegség lapult testében
Így harcolt a betegség ellen. Példát mutat a magánséf.
Chloë Crampton neve sokaknak ismerősen cseng a sztárvilágban – a magánséf ugyanis évekig főzött Los Angeles legnagyobb neveinek, köztük Simon Cowellnek is. De miközben karrierje szárnyalt, egy váratlan egészségügyi fordulat szinte az életébe került.
A magánséf zuhanyzás közben találta meg a csomókat
2021 áprilisában Crampton zuhanyzás közben furcsa csomót tapintott a bal mellén. Mivel rendszeresen végez önvizsgálatot, azonnal tudta, hogy valami nincs rendben. 32 éves volt, semmilyen családi előzménye nem volt mellrákra, mégis elment orvoshoz. A válasz hideg zuhanyként érte:
Túl fiatal vagy, nincs ok aggodalomra
– hangzott a diagnózis.
De a csomó néhány héten belül megnőtt és fájdalmassá vált. Chloë nem adta fel: újra és újra visszament, és addig nem tágított, míg végül ki nem harcolta a mammográfiát, majd az ultrahangot és a biopsziát. Ekkor jött a sokkoló igazság: 2A stádiumú, tripla negatív mellrákot diagnosztizáltak nála. Az orvosok később elismerték, hogy ha nem lett volna ennyire kitartó, akár néhány héten belül is végzetes lehetett volna az állapota.
Crampton megdöbbent:
Azt hittem, ha nincs genetikai hajlam, engem ez nem érinthet. Teljesen összetörtem, és úgy éreztem, a testem elárult.
Néhány nappal a diagnózis után megoperálták, eltávolították a daganatot és két nyirokcsomót. Hathetes lábadozás után kezdődött a kemoterápia és a sugárkezelés pokla: hat kemoterápiás és húsz sugárkezeléses cikluson esett át. A kezelések mellékhatásai súlyosak voltak – ízületi fájdalmak, neuropátia, fülzúgás, májmegnagyobbodás és részlegesen összeesett tüdő is nehezítette a felépülést.
Teljes roncs voltam, árnyéka önmagamnak
– vallotta be a People Magazinnak.
Amikor végül 2022 februárjában befejezte a kezeléseket, azt hitte, a legrosszabbon már túl van. De ekkor szembesült azzal, hogy a túlélés utáni időszak még nehezebb.
Amikor beteg vagy, mindenki körülötted van. Aztán, amikor végre vége, mindenki azt hiszi, hogy jól vagy – pedig épp akkor omlasz össze.
A főzés és az egészséges táplálkozás segítette visszatérni az életbe. Teljesen átállt gyulladáscsökkentő étrendre, elhagyta a cukrot és a tejtermékeket, alternatív terápiákat – akupunktúrát, infraszaunát, jógát – is beépített a mindennapjaiba.
A nyugati és keleti orvoslást kombinálva próbáltam újjáépíteni magam testileg és lelkileg.
Négy évvel később Chloë remisszióban van, újra teljes életet él, és blogján, a Chloë’s Kitchenben egészséges receptjeit, valamint történetét osztja meg, hogy másokat is inspiráljon.
Ha nem álltam volna ki magamért, talán ma már nem élnék. Mindenkinek tudnia kell: te vagy a saját tested legjobb ismerője, és mindig harcolj azért, hogy meghalljanak
– üzeni azoknak, akik hasonló úton járnak.
