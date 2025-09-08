RETRO RÁDIÓ

Hűha: erről hazudunk a leggyakrabban a randikon egy szakértő szerint!

Mindenki a legjobb formáját próbálja megmutatni a másiknak, de milyen áron?

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.09.08. 14:32
Egy szakértő szerint vannak bizonyos helyzetek, melyekben jobb fényben szeretjük feltüntetni magunkat, például a kiszemelt előtt az első randevú alkalmával. Ilyenkor nemcsak a kimondott szavak, hanem a megjelenés, a viselkedés és a beszédstílus is számít. Van azonban egy érzékeny téma, amelyben a legtöbben szinte biztosan ferdítenek az első randin: ez pedig a pénz.

alt=A szakértő szerint néhány dologban képesek vagyunk hazudni, hogy jobb fényben tüntessük fel magunkat a másik előtt
A szakértő szerint néhány dologban képesek vagyunk hazudni, hogy jobb fényben tüntessük fel magunkat a másik előtt Fotó: Pexels/Illusztráció

A szakértő véleményét a kutatási számok is alátámasztják

A francia kutatások szerint a jövedelem kérdése a randik „veszélyzónája”. Mivel a magasabb fizetés sokak szemében vonzóbbá teszi a partnert, nem meglepő, hogy sokan igyekeznek szebben feltüntetni a valóságot. A férfiak 77 százaléka magasabbnak állítja be a keresetét, a nők 44 százaléka pedig szintén nem teljesen őszinte ebben a témában.

A füllentés sokszor nemcsak a szavakban jelenik meg. A felmérés szerint a férfiak 64 százaléka, a nők 54 százaléka még a megszokottnál is többet költene egy első találkozón, akár a saját költségkeretük átlépésével is, csak hogy jobb benyomást keltsenek.

Az igazság persze előbb vagy utóbb úgyis kiderül. A valódi kérdés inkább az, hogy mennyire torzítja el valaki a tényeket, és ez mennyire befolyásolja később a kapcsolatot. Az anyagiak ugyanis főként akkor kerülnek igazán előtérbe, amikor a pár hosszabb ideje együtt van vagy összeköltözik.

Érdekesség, hogy a férfiak 93 százaléka szerint nem gond, ha a párjuk kevesebbet keres náluk, míg a nőknek csak 64 százaléka fogadná el ugyanezt – írja a life.hu.

Az első randik izgalmát tehát gyakran árnyékolja be a pénz kérdése. Bár a jó benyomás fontos, hosszú távon mégis az őszinteség az, ami megalapozhat egy valódi kapcsolatot.

 

