Sikeres lombikprogram után tudta meg az anya: rákos

Emily Hausman éveken át úgy érezte, hogy az élete igazán még nem kezdődött el. A Utah államból származó nő mindent megtervezett, álommunka, társ, házasság, majd anyaság, de a sors kissé más útra sodorta a karrierje, egy sikeres lombikprogram, majd egy szörnyű diagnózis után.

Szörnyű diagnózis árnyékolta be az anya sikeres lombikprogramját (Fotó: GoFundMe)

Karriertől a sikeres lombikprogramon át egészen a rákdiagnózisig

2005 májusában New Yorkba költözött Emily, ahol elkezdte építeni újságírói karrierjét, ám élete egy egészen más irányba indult meg, ugyanis a harmincas évei jöttek és múltak, az elképzelt mérföldkövek pedig sosem valósultak meg. Orvosa egyszerű kérdése azonban 2024 áprilisában cselekvésre késztette.

»Ha valóban szeretne gyermeket, miért nem próbálja meg?« Arra gondoltam, tudja mit? Igen. Valóban anya akarok lenni. Szóval belevágtam!

– emlékezett vissza a nő.

Ezt követően fagyasztott petesejtekkel, donor segítségével és eltökéltséggel indult el az anyaság útján, amely azonban korántsem bizonyult hétköznapinak. A lombikprogramot teljesen titokban tartotta, majd végül 2024 szeptemberében teherbe esett, ám az örömöt gyorsan beárnyékolták a komplikációk.

Közvetlenül a hálaadás után egy subchorionikus hematóma miatt került a sürgősségire. Ugyanebben az időben elvesztette állását, és Utahba készült költözni, hogy közelebb legyen a családjához.

Annyira arra összpontosítottam, hogy új munkát találjak, és eligazodjak az egyedülálló, saját döntésem alapján vállalt anyaságban, hogy nem ünnepeltem a terhességemet úgy, ahogy szerettem volna. Volt ugyan babaváró ünnepségem, de alig posztoltam bármit az internetre. Nem volt titok, de mégis olyannak tűnt. Ez a legnagyobb bánatom

– árulta el.

Végül a családja mellett töltötte a terhessége hátralévő részét, majd május 20-án császármetszéssel világra hozta fiát, Ezekielt. Az anyaság azonnal teljes erővel rászakadt. Az éjszakák álmatlanok voltak, órákon át csak nézte a kisbabát egyszerre elbűvölve és rettegve.

A megkönnyebbülés rövid életű volt, ugyanis körülbelül három héttel a szülés után egy látszólag hétköznapi húgyúti fertőzés méhében kialakult vérröggé súlyosbodott, ami sürgősségi méhkaparást tett szükségessé.