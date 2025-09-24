Sikeres lombikprogram után tudta meg az anya: rákos

Elárulta az anyuka, honnan merít erőt. A sikeres lombikprogram örömét beárnyékolta a halálos kór.
Emily Hausman éveken át úgy érezte, hogy az élete igazán még nem kezdődött el. A Utah államból származó nő mindent megtervezett, álommunka, társ, házasság, majd anyaság, de a sors kissé más útra sodorta a karrierje, egy sikeres lombikprogram, majd egy szörnyű diagnózis után.
2005 májusában New Yorkba költözött Emily, ahol elkezdte építeni újságírói karrierjét, ám élete egy egészen más irányba indult meg, ugyanis a harmincas évei jöttek és múltak, az elképzelt mérföldkövek pedig sosem valósultak meg. Orvosa egyszerű kérdése azonban 2024 áprilisában cselekvésre késztette.
»Ha valóban szeretne gyermeket, miért nem próbálja meg?« Arra gondoltam, tudja mit? Igen. Valóban anya akarok lenni. Szóval belevágtam!
– emlékezett vissza a nő.
Ezt követően fagyasztott petesejtekkel, donor segítségével és eltökéltséggel indult el az anyaság útján, amely azonban korántsem bizonyult hétköznapinak. A lombikprogramot teljesen titokban tartotta, majd végül 2024 szeptemberében teherbe esett, ám az örömöt gyorsan beárnyékolták a komplikációk.
Közvetlenül a hálaadás után egy subchorionikus hematóma miatt került a sürgősségire. Ugyanebben az időben elvesztette állását, és Utahba készült költözni, hogy közelebb legyen a családjához.
Annyira arra összpontosítottam, hogy új munkát találjak, és eligazodjak az egyedülálló, saját döntésem alapján vállalt anyaságban, hogy nem ünnepeltem a terhességemet úgy, ahogy szerettem volna. Volt ugyan babaváró ünnepségem, de alig posztoltam bármit az internetre. Nem volt titok, de mégis olyannak tűnt. Ez a legnagyobb bánatom
– árulta el.
Végül a családja mellett töltötte a terhessége hátralévő részét, majd május 20-án császármetszéssel világra hozta fiát, Ezekielt. Az anyaság azonnal teljes erővel rászakadt. Az éjszakák álmatlanok voltak, órákon át csak nézte a kisbabát egyszerre elbűvölve és rettegve.
A megkönnyebbülés rövid életű volt, ugyanis körülbelül három héttel a szülés után egy látszólag hétköznapi húgyúti fertőzés méhében kialakult vérröggé súlyosbodott, ami sürgősségi méhkaparást tett szükségessé.
A műtét után a felépülés lassú volt, emellett arra lett figyelmes, hogy az egyik melle kemény maradt, annak ellenére, hogy már nem szoptatott. Orvosa mammográfiára küldte, amelyet biopszia követett, végül közölték vele a felfoghatatlan hírt, miszerint negyedik stádiumú melanómája van.
Teljesen őrületes, mert tudják, az elmúlt kilenc hónapom olyan, mintha balszerencsés események sorozata lett volna
– mondja az anyuka.
A diagnózis letaglózó volt. Az újszülöttjéről gondoskodva kellett eligazodnia az egészségügyi rendszeren, és gyorsan találkoznia onkológussal, aki megerősítette, hogy a rák átterjedt a mellére, a közeli nyirokcsomókra és talán a hasnyálmirigyére is. A betegségét pedig ezen a ponton már csak egy agresszív, főként immunterápiára támaszkodó kezeléssel lehetett megállítani.
Emily szeptember 4-én kezdte meg az első kezelését: kétféle immunterápiát kap háromhetenként, összesen négy alkalommal. A kezelés során végzett genetikai vizsgálat kiderítette, hogy BRAF-mutációt hordoz, egy olyan gént, amely kontrollálatlan sejtnövekedést okozhat, de egyben további kezelési lehetőségeket is megnyit.
A kimerítő orvosi kihívások közepette Emily váratlan kapaszkodóra lelt, a TikTokra. Bár csak mintegy 50 követője volt, eleinte naplószerűen osztotta meg a történetét. Első videója, amelyben a terhességéről és a rákdiagnózisáról beszélt, azonban gyorsan felkapott lett, több mint 8 millió megtekintést ért el.
Támogató hálózata azonban messze túlmutat a közösségi médián. Szülei, a testvére és legjobb barátnője, Leia támaszt nyújt neki, különösen az álmatlan éjszakákon, amikor újszülöttjéről gondoskodik a kezelés mellett. Mindezek ellenére még a bizonytalanság és az új anyaság kihívásai közepette is Ezekiel az élet erejének szimbóluma marad Emily számára, és belőle merít erőt a jövőbeli küzdelmekhez – írta a People.
