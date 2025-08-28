RETRO RÁDIÓ

Tudja, hány éves a világ legidősebb lombikbébije?

Több évtizede fagyasztották le az embriót.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.28. 13:00
lombikbébi szülő szülés

Elképesztő sikert tudhat magáénak az orvostudomány, mivel egy 30 éve lefagyasztott embrió megfogant egy édesanya méhében egy lombikbébiprogram keretében. Ezzel ő lett a világ legidősebb lombikbébije.

legidősebb lombikbébi
A világ legidősebb lombikbébije megszületett – Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ez teljesen más, mint a Benjamin Button különös élete sztori, mivel ez a valóságban megtörtént eset. 2025 nyarán látta meg egészséges csecsemőként a napvilágot egy 1994-ben lefagyasztott embrió. Mesterséges körülmények között volt tartva a magzat harminc évig, majd a meddő Lindsey Pierce és férje, Tim Pierce lehetőséget kapott, hogy világra segítsék a kisgyermeket. Maga a folyamat nem volt egyszerű a 90-es éve krioprezerválási (fagyasztva tartási) technológiája miatt, ami azóta egyébként már elavult.

Ennek ellenére hibátlanul ment a mesterséges megtermékenyítési folyamat.

 

A világ legidősebb lombikbébije

A világ legidősebb lombikbébije nem születhetett volna meg a gyermek biológiai anyja nélkül. Bár nem számít formabontónak, hogy évtizedekkel korábban lefagyasztott embriókat ültessenek be gyermekre vágyó nők testébe, de a mostani megtermékenyítés sok szempontból más volt. 

A kis embriót ugyanis még Linda Archerd és a volt férje fagyasztatta le 1994 májusában, három másik társaságában – írja a Life.hu. Az egyikőjükkel sikeresen teherbe esett a nő, így nem volt szükség a másik három magzatra.

Mivel nem akarták, hogy az embriók élete elvesszen, így lefagyasztatták őket, és évtizedeken át keresték a megfelelő szülőjelölteket. A házaspár azonban elvált, így az édesanyára maradt, hogy mihez kezd az embriókkal, majd végül talált is egy keresztény családot.

Így futottak össze a szálak a 30 éves embrió és későbbi szülei, Lindsey és Tim között.

Olyan ez, mint egy valódi sci-fi filmben

– mondta a meghatódott édesanya.

A kisgyermek később a Thaddeus Daniel Pierce nevet kapta.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu