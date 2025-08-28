Tudja, hány éves a világ legidősebb lombikbébije?

Elképesztő sikert tudhat magáénak az orvostudomány, mivel egy 30 éve lefagyasztott embrió megfogant egy édesanya méhében egy lombikbébiprogram keretében. Ezzel ő lett a világ legidősebb lombikbébije.

A világ legidősebb lombikbébije megszületett – Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ez teljesen más, mint a Benjamin Button különös élete sztori, mivel ez a valóságban megtörtént eset. 2025 nyarán látta meg egészséges csecsemőként a napvilágot egy 1994-ben lefagyasztott embrió. Mesterséges körülmények között volt tartva a magzat harminc évig, majd a meddő Lindsey Pierce és férje, Tim Pierce lehetőséget kapott, hogy világra segítsék a kisgyermeket. Maga a folyamat nem volt egyszerű a 90-es éve krioprezerválási (fagyasztva tartási) technológiája miatt, ami azóta egyébként már elavult.

Ennek ellenére hibátlanul ment a mesterséges megtermékenyítési folyamat.

A világ legidősebb lombikbébije

A világ legidősebb lombikbébije nem születhetett volna meg a gyermek biológiai anyja nélkül. Bár nem számít formabontónak, hogy évtizedekkel korábban lefagyasztott embriókat ültessenek be gyermekre vágyó nők testébe, de a mostani megtermékenyítés sok szempontból más volt.

A kis embriót ugyanis még Linda Archerd és a volt férje fagyasztatta le 1994 májusában, három másik társaságában – írja a Life.hu. Az egyikőjükkel sikeresen teherbe esett a nő, így nem volt szükség a másik három magzatra.

Mivel nem akarták, hogy az embriók élete elvesszen, így lefagyasztatták őket, és évtizedeken át keresték a megfelelő szülőjelölteket. A házaspár azonban elvált, így az édesanyára maradt, hogy mihez kezd az embriókkal, majd végül talált is egy keresztény családot.

Így futottak össze a szálak a 30 éves embrió és későbbi szülei, Lindsey és Tim között.

Olyan ez, mint egy valódi sci-fi filmben

– mondta a meghatódott édesanya.

A kisgyermek később a Thaddeus Daniel Pierce nevet kapta.