Szívszorító: legjobb barátnője hordja ki gyermekét a méh nélkül született nőnek

Egy méh nélkül született nő legjobb barátnőjének köszönheti, hogy gyermeke lehet. A 28 éves Georgia Barringtonnál 15 évesen Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser szindrómát diagnosztizáltak, legjobb barátnőjével még viccelődtek is, hogy ha ő nem szül, majd barátnője kihordja helyette. 29 éves barátnője most tartja is az annak idején komolytalannak szánt szavait.

Illusztráció

Akkoriban Daisy nem volt túl anyáskodó, és azt mondta: „Majd én hordom ki a babádat”, de ezt inkább viccnek szánta. De ez az ígéret mindig megmaradt

- idézi Georgiát a People.

A Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser-szindróma egy ritka veleszületett rendellenesség, amelynek során a nő méhe vagy hüvelye hiányzik vagy fejletlen, írja a Cleveland Clinik. Az ezzel a szindrómával élőknek „petevezetékeikkel, petefészkükkel, gerincükkel, veséikkel vagy más szerveikkel” is problémáik lehetnek.

Georgia három évvel korábban szülésznőként segített világra hozni barátnője, Hope lányát, Emíliát, így Hope most viszonozza a szívességet és felajánlotta, hogy kihordja barátnője babáját.

A Timesnak Georgia elmondta, hogy mindig is az volt a vágya, hogy anya lehessen, annak ellenére, hogy tudta, hogy nincs rá esélye, így végezetül elfogadta barátnője ajánlatát, mivel párjával, Lloyd Williams-szel már régóta próbálnak gyermeket vállalni.

Amikor megkaptam a diagnózist, úgy éreztem, mintha a világ vége jött volna el. Azt gondoltam: »Mit fogok most tenni?« Ez volt az, amit akartam

- emlékezett vissza, hozzátéve, hogy nagyon hálás barátnője ajánlatáért.

Az orvosok kivették a petesejtjeit, és Lloyd Williams spermájával megtermékenyítették őket, majd az embriókat Hope méhébe ültették be. Ez azonban nem ment olyan könnyen, mivel két kísérletre volt szükség, mire Hope végül februárban teherbe esett, miután októberben az első kísérlet során vetélést szenvedett.

A béranyaság folyamata sem volt olcsó, a szülésznő megjegyezte, hogy ő és partnere 15 000 fontot költött a mesterséges megtermékenyítésre és a petesejt-vételre 2023 októberében. Elmondta, hogy ez az összeg a brit nemzeti egészségügyi szolgálattól kapott 5000 font támogatáson felül jött. A gyermek októberben fog születni és a szülésznő úgy tervezi, segít saját gyermeke világra jövetelében.