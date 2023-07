Még mindig próbál teherbe esni a Szomszédok színésznője

Bár a magyar Szomszédok sorozat is igen hosszú időt élt meg, az ausztrál Szomszédok sorozat valóságos matuzsálem! 1985-ben indult, és jelenleg a 37. évadnál tart. A világ rajong ezért a sorozatért, és számos kiváló tehetség bukkant már itt fel. Az egyik ilyen Olympia Valance, aki a gyönyörű Paige Smitht alakította a sorozatban. A 30 éves modell és színésznő nemrégiben számolt be arról, hogy ikerterhessége volt, de elvetélt, most pedig mindent megtesz azért, hogy újra teherbe essen. Nagyon szeretne babákat, és nem adja fel a próbálkozást.

Legújabb videójában őszintén, köntörfalazás nélkül beszélt arról, hogy nehezen megy a teherbe esés. A vetélés igazi katasztrófa volt számára, hiszen nagyon szeretett volna édesanya lenni. Azonban nem adja fel a reményt férjével: minden opciót számításba vesznek, és próbálkoznak.