Egyik orvos sem hitt abban, hogy trükkje sikeres lehet: 45 évesen végre édesanya lett

A Pennsylvaniában élő Carin Rocking már élni sem akart tovább, olyannyira elkeseredett volt. Több vetélésen is túl volt már, és hiába próbálkoztak, nem jött össze a baba. A mesterséges megtermékenyítések sem jártak sikerrel, noha mindent megtett volna, hogy édesanya legyen. Az orvosok már azt mondták, hogy túl öreg a gyerekszüléshez, ő azonban nem adta fel a reményt. Végül egy olyan módszerre bukkant, aminek sikerében senki nem hitt. 45 évesen megszületett a csodálatos kisfia.

A pár nagyon boldog, hogy végre szülők lettek Fotó: Facebook

Carinnak minden vágya az volt, hogy édesanya legyen, a sors azonban megnehezítette az életét. Hiába próbáltak meg mindent, a vetélések teljesen reményvesztetté tették a nőt, végül pedig már élni sem szeretett volna. Egy napon azonban a YouTube-on látott egy videót, amelyben egy nő azt állította, hogy a viagra – amit egyébként potencianövelésre használnak – vastagabbá teszi a méhnyálkahártyát, s így tudott ő maga is teherbe esni. Carin elhatározta hát, hogy kipróbálja a módszert, ezért az orvosát megkérte, hogy írja fel neki, majd bevette és a hüvelyébe is felhelyezte a gyógyszert.

Kis híján sokkot kapott, amikor nem sokkal később észrevette, hogy valóban teherbe esett, a neheze azonban csak most következett. A legtöbb elvetélt nő rettegésben él végig a terhessége alatt, ő azonban megpróbált párjával pozitívan gondolkodni, és csak arra fókuszált, hogy a baba meg fog maradni. Carin most 48 éves, és most ünnepli gyönyörű kisfia harmadik születésnapját.

Carin azóta igyekszik felhívni nőtársai figyelmét arra, hogy aki vékony méhnyálkahártyával született, az nehezebben tud teherbe esni, a viagra azonban ezt megerősíti, így a teherbe esési esély is nő. Az orvosok soha nem hittek a módszerében, és amikor elárulta, hogy ebben a trükkben bízik, nem támogatták őt. Éppen emiatt mindenki meglepődött, amikor terve sikerrel járt, bár az orvosok azóta sem hiszik, hogy a potencianövelő játszott szerepet a baba fogantatásában – írja a Mirror.