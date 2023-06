Meghökkentő nyilatkozatot adott ki Dér Heni: "nem az arany babakocsitól, vagy palotától leszel több belül"

Ma van Trianon 103. évfordulója, s bár már több mint egy évszázad eltelt, a politikai döntés következményeit azóta is érezzük. Következmény többek között az, hogy több millió honfitársunk az új határok mögé került, s így kisebbségben kell élniük. A viszontagságok azonban próbára teszik és megedzik az embereket, éppen emiatt gyakran a határon túli közösségekben olyan összefogást lehet tapasztalni, ami megmelengeti a csonka ország lakosainak szívét. Több magyar híresség is külhoni, így például Dér Heni is, aki most megható sorokkal emlékezett meg arra, mi mit is jelent Trianon után magyarként élni a külhonban.

Dér Heni büszke vajdasági gyökereire

Dér Heni a Délvidékről, Csantavérről származik, és bár az élet messze sodorta, szeretettel és tisztelettel gondol arra a helyre, ahonnét jött. Úgy gondolja, az ember identitását alapjaiban határozza meg az, hogy milyen közösségben nevelkedett fel, éppen emiatt úgy gondolja, nem lenne az, aki, ha nem Délvidéken nőtt volna fel. Most, a nemzeti összetartozás napján megható sorokkal mesélte el, hogy mit jelent számára vajdasági magyarnak lenni.

Elmondta, hogy bár a vajdaságiak múltja viszontagságokkal teli, az arcukon a mosoly mindig őszinte. A Vajdaságnak köszönheti az értékrendjét, azt, hogy tudja, hogy nem az arany babakocsi és a palota teszi boldoggá az embert, hanem az otthon, az összetartó közösség és a család.

