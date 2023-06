14 évnyi próbálkozás és több vetélés után felcsillant a remény, hogy 49 évesen anya lehet Gyebnár Csekka

A színésznőn az elmúlt 14 évben injekciók, gyógyszerek és az orvosok sem tudtak segíteni. Voltak olyan szakaszok az életében, amikor ugyan fel-felcsillant a remény, sajnos azonban mindig vetélés lett a vége. Gyebnár Csekka sorsa éppen ezért csak még nehezebbé vált, azonban még ennek ellenére sem adta fel a reményt.

A színésznő már több vetélésen is túl van, de nem adja fel Fotó: TV2

A népszerű színésznő egy lökéshullám-terápiának köszönhetően egyre jobban van az utóbbi időben.

Ez az egyik módszer, ami nekem nagyon sokat segített, a másik a jóga, és a táplálkozás is. Ennek köszönhetően a pajzsmirigyem újra normálisan működik, és a vérképemben is normális értékek találhatóak, aminek borzasztóan örülök

– mesélte a Tények Plusz stábjának. A beszélgetésből az is kiderült, hogy Csekka vérképe mellett a közérzete is javult, valamint még a hormonproblémák miatt felszaladt pluszkilóktól is sikerült megszabadulnia.

Én azt gondolom, mindenképpen küzdeni kell és meg kell találni a megoldást, mert egyik szervezet sem egyforma

– fogalmazott a 49 éves színésznő, aki már kiskorában is arról álmodott, hogy többgyermekes édesanyja lesz. Természetesen tisztában van azzal a ténnyel, hogy gyermekvállalás szempontjából már nincs éppen ideális korban, azonban ennek ellenére is hisz abban, hogy párjával megélhetik a szülői lét örömeit.

Természetesen ilyenkor megfordul az ember agyában, hogy hátha még rámosolyog a szerencse, vagy onnan föntről egy kisbaba. Persze nagyon sokan azt mondják, hogy egy bizonyos kor után már nem szabad. Én az elmúlt időszakban eldöntöttem, hogy nincs idő, és számomra a pillanat van. Azok az emberek, akik így élnek, azt látom, hogy nem is úgy öregszenek, mint mások

– fejtette ki Gyebnár Csekka.