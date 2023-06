Házassági terapeutának áll Oláh Gergő és felesége

Egy kedves kérdéssel állt elő az énekes, Oláh Gergő és felesége: egy kötetlen beszélgetésre invitálják a házaspárokat. Családjuk öt közös gyermeket számlál, házasságuk már 15 éve tart, ragaszkodnak egymáshoz tűzön-vízen át. A korábbi tehetségkutató-nyertes Oláh Gergő és élete szerelme, Niki is megjárták hullámvölgyeiket, azonban mindig sikerült átlendülniük a problémákon.

Új területen próbálja ki magát Oláh Gergő (Fotó: Móricz István)



Házassági tanácsadónak állnak

Ezért gondolta vélhetően a páros, hogy tapasztalataik mentén segíthetnének másoknak is.

Mit szólnátok egy hangulatos találkozóhoz, ahol velem és Nikivel lehetne beszélgetni, kérdéseket feltenni házasságról, gyereknevelésről és minden másról, és nyilván lenne egy kis zene is! Eljönnétek?

– tette fel érdeklődve a kérdését rajongói oldalán Gergő, aki jogosan érezheti, hogy felgyorsult világunkban egy őszinte beszélgetés sokat számít.

Példaként szolgálhatnak Nikivel

Gergő és Niki jóban, rosszban is összetartanak. A párosnál az elköteleződés és a hitük miatt sem opció a szakítás, a válás még a legmélyebb hullámvölgyeknél sem jöhetett számításba.

– Gyors világunkban rengeteg a válás, családok mennek tönkre, évtizedes kapcsolatokat hagynak maguk mögött. Valahogy túl könnyen mondjuk ki: nem lehet megoldani a problémákat, azonban én ebben nem hiszek. A saját példám is ezt mutatja. Nikivel mi is éltünk már meg komoly mélypontokat a házasságunkban, ám tudatosan tereltük kapcsolatunkat új irányba. Büszke vagyok, hogy sikerrel jártunk, és nem adtuk fel az egymásba vetett hitet. Nemcsak a „jóban” részre mondtunk igent, hanem hogy a rosszban is kitartunk egymás mellett, amíg a halál el nem választ – fogalmazott korábban Gergő a Borsnak.

Külföldre is hívják őket

A házaspár felhívásukra rengeteg pozitív megerősítést kapott a hozzászólásokban, hogy az emberek erre igényt tartanának.

– Simán, egy baráti beszélgetéshez kinek ne lenne kedve! – üzente egyikük lelkesen.

Csodás kezdeményezés. Romokban vannak a női-férfi kapcsolatok. Szükség van rá! Tedd!

– kérlelik a párost a rajongók az üzenőfalon: Győr, Sopron, Salgótarján mellett még Németország is szóba került.