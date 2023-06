Borzalmas időszak után megszólalt a Szomszédok sztárja

Tizenöt év után váratlanul véget ért Ivancsics Ilona álomszerűnek tűnő kapcsolata, és alig pár hónappal a szakítást követően, most újabb sorscsapás érte a Szomszédok legendás sztárját. Ilona anno párjával együtt indította el saját színházát, ám miután különváltak az útjaik a férfival, a színház is komoly anyagi gondba került. A baj akkora, hogy a színésznő nem is tudja tovább üzemeltetni az álomprojektjét.

Fotó: Teknős Miklós

– Nincs mit titkolnom, a régi állapotában a színházat nem tudom továbbvinni. A tartalékaim elfogytak, a nulláról kell most újrakezdenem

Hogy mit mondott még Ivancsics Ilona a szomorú helyzetről, valamint az életéről, azt holnap reggel elolvashatják a BorsOnline-on.