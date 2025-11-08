Mi történik Józsefvárosban? Óriási tétje lesz a vasárnapi időközi választásnak

Több mint egy hónap telt el azóta, hogy a józsefvárosi képviselő testületi ülésen döntöttek az NKE-fejlesztésben érintett bérlők elhelyezésének kérdéséről, elfogadták Pikó András polgármester ajánlatát. Azóta nagy a csend, egy lakhatatlan állapotú házat már bemutattak a kerület lakóinak. Sátly Balázs, Józsefváros alpolgármestere lakógyűlésen tett ígérete szerint már októberben hozzá kellett volna segítsék a Dugonics utca 11 lakóit új ingatlanokhoz, bár azt nem pontosította, melyik év októberére gondolt. Az időközi választásokig nem számíthattak segítségre a józsefvárosiak az önkormányzattól.

Józsefváros baloldali vezetése lakhatatlan lakásokat ajánl, illetve botrányos jelölteket állít (Fotó: Kovács Dávid / Metropol

Továbbra is hallgat Józsefváros Önkormányzata, de legalább egy lakhatatlan ingatlant már mutattak

Bő egy hónapja fogadták el azt a javaslatot, amely kedvezőtlen feltételeket biztosít az NKE-fejlesztésben érintett lakók számára. De mi is történt azóta?

Azt látjuk, hogy Pikó Andrásék rossz állapotban levő ingatlanokat kínálnak az érintett lakosságnak, ráadásul kis számban. Az önkormányzat azt ígéri, hogy az idei évben 25 lakást ajánl fel – több, mint 150 családról van szó. Azok a lakások, amelyeket eddig láttunk, vagy nagyon rossz vagy egyenesen hajmeresztő állapotban vannak. A felújítás kimerül az évek óta lakatlan és egyébként is lepusztult lakás tisztasági festésében, aztán azt mondják rá, hogy az egy új lakás

– nyilatkozta lapunknak Egry Attila, a józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője.

A Dugonics utca 11. szám alattn élő, csere-lakásra jogosultaknak szerveztek egy megtekintést a Fecske utca 18. szám alatti, látványosan lakhatatlan háznál is. Ebben ajánlottak fel lakásokat számukra. A lakosok továbbra is a saját, eddigi címükön tartózkodnak, az időközi választásokig nem is remélnek választ az önkormányzattól. A helyzetük jelenleg is kérdéses, nem úgy, mint az előző időközi választáson „függetlenként” induló Oláh Józsefnek, aki váratlanul visszalépett a képviselő-jelöltségtől, de legalább hozzájutott egy 70 négyzetméteres otthonhoz.

Pikó András azt hirdette meg, hogy ami rendelkezésre álló lakás van a kerületben, mind a Nemzeti Közszolgálati Egyetem projektben érintett lakóknak ajánlja ki az önkormányzat. A kerületben levő többi lakónak azonban nincs lehetősége cserelakáshoz jutni. A következő években minden lakást erre a projektre fog fordítani. Bárki, aki ebben a néhány lakásban van, nem tud az önkormányzathoz menni, ha cserelakást igényelnének. Az önkormányzat nem kínál minőségi lakáscserét és lakáspályázat sem lesz a következő években

– fogalmaz Egry Attila. Bár Pikóék azt is megígérték, hogy nem lesz lakbéremelés, most a projektben érintett lakásoknál is lakbéremelést fognak bevezetni.

Az előterjesztésben az is szerepelt, hogy 60 százalékkal emelik a lakbéreket, tehát az idei évben 30, jövőre pedig újabb 30 százalékkal fogják emelni. Kampányidőszak alatt hallgattak a lakbéremelésről, a választás megnyerése után Pikó belengette a lakbéremelést, közben hitegette a Diószegi, Sárkány és Dugonics utcákban élőknek, hogy ez nem fogja őket érinteni

– folytatja Egry Attila. Hangsúlyozta, hogy az állam továbbra is foglalkozik ezzel, komolyan veszi és készül a probléma megoldására. A törvényben ugyanis megfelelő időbeli keretek vannak biztosítva.