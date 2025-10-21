Nekik már csak ez maradt: ordenáré módon beszélt a Parlamentben a Momentum volt jobbikos képviselője

A közel nulla százalékos támogatottságú, megszűnőfélben toporgó törpepárt, amely már elveszítette két EP-képviselőjét és jövőre a parlamenti helyeit is, már csak úgy tudja felhívni magára a figyelmet, hogy közönségesen beszél a parlamentben. Stummer János, egy Jobbikból kibukott politikus, aki 2022-ben még a Jobbik elnöke akart lenni, de az azóta szintén eltűnt Jakab Péter bucira verte a párt szavazásán, kiakadt a parlamentben. A baloldaliaknál ez a stílus már szinte megszokott.

Stummer János most éppen a momentumosok között, korábban még a Jobbik elnöke akart lenni Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Stummer János így zárta parlamenti felszólalását – valószínűleg az utolsót

Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára Facebook posztjában reagált Stummer János botrányos megnyilvánulására. Az Országgyűlés kedden döntött arról, hogy a legfőbb ügyész kérésére hat ügyben felfüggeszti a momentumos képviselő mentelmi jogát. Stummer ugyanis hat szabálysértést követett el, ezek miatt a rendőrség több százezer forintos pénzbírságra büntette. A párt képviselőitől a füstgyertyázás, a közúti közlekedési szabályok megsértése és a gyülekezési joggal való visszaélés gyanúja miatt szavazták a mentelmi jog felfüggesztését

A volt jobbikos Stummer a mentelmi bizottság hétfői ülésén mind a hat ügyben vállalta tetteit. A keddi ülés előtt is hasonlóan nyilatkozott, mondván, hogy meggyőződésből cselekedett és ma sem tenne másképp.

A képviselő úgy vélhette, ha már pártja úgyis rövidesen kihullik a parlamentből, nincs igazán veszíteni valója. Ha mással nem, akkor az ordenáré stílussal hívják fel magukra a figyelmet a törpepárt képviselői.

Kedves uraim! Vegyétek el nyugodtan a mentelmi jogomat és kapjátok be

– fogalmazott a "bátor" Stummer János, aki egyébként bukott jobbikosként Békéscsabáról egészen a 18. kerületig menekült, mert ott kapott munkát a baloldali önkormányzatnál. A "karrieríve" pedig a megszűnő, ezért a rendszeresen minitüntetéseken cirkuszoló Momentumig vitte, akik már csak ilyen akciókkal tudják felhívni magukra a figyelmet. Kérdés, hogy újabb mélységet talál majd-e Stummer ezek után.